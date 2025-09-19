"Piazza Umberto resterà chiusa sino al 6 gennaio"

La Provincia di Lucca, su richiesta del Comune di Castelnuovo, ha emanato un’ ordinanza con la quale ha prolungato la chiusura al traffico di piazza Umberto I fino al 6 gennaio, suscitando immediatamente perplessità e reazione da parte dell’Associazione commercianti. "Mentre Castelnuovo vive giorni di traffico caotico, complice anche l’avvio dell’anno scolastico – scrive l’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio – ecco il prolungamento di chiusura al traffico di piazza Umberto". "Dopo mesi di false aspettative, purtroppo le cose continuano a non cambiare – commenta il presidente Andrea Baiocchi – l’amministrazione ci ha espresso chiaramente il suo intento di chiudere al traffico la piazza principale del paese in maniera permanente e a nulla sono valse le nostre rimostranze sui modi e i tempi di questa decisione. Poi però leggiamo che l’ordinanza della Provincia adduce come motivazione l’esecuzione di controlli sulle condotte acque bianche, su sistema di sifonamento, saggi preliminari e altri interventi propedeutici al cantiere che partirà da gennaio in via Garibaldi. Ci sembra solo che il Comune cerchi scuse per chiudere la piazza, perché non la chiude e basta dal momento che la decisione definitiva è stata presa?". Anche gli ambulanti di Fiva Confcommercio hanno preso posizione e chiedono con forza il ripristino del mercato nelle posizioni originali visto che dal termine del cantiere, i quattro posteggi previsti in piazza Umberto I sono stati cancellati. "Le motivazioni dell’ordinanza odierna non impediscono la nostra presenza in piazza – concludono – perché sarà sicuramente possibile programmare i vari interventi al di fuori del giovedì salvo non si tratti di un nuovo cantiere in piazza che però aprirebbe ben altre discussioni. Abbiamo comprato quei posti che ad oggi sono previsti nella planimetria del mercato e quindi vogliamo tornarci".

Dino Magistrelli