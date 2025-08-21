Piazza Umberto stop alle auto. L’amministrazione studia un uso più ”responsabile”

Piazza Umberto I, dopo gli importanti lavori di riqualificazione, rimarrà chiusa al traffico fino 15 settembre. E’ quanto ha deciso l’Amministrazione comunale, anche alla luce delle manifestazioni del "Settembre castelnuovese". Oltre alla proroga della chiusura al traffico, L’Amministrazione intende aprire, allo stesso tempo, un confronto aperto e responsabile.

"Utilizzeremo questo periodo – afferma il sindaco Andrea Tagliasacchi – per aprire un dialogo con la comunità castelnuovese, con i commercianti e con l’associazione ‘Compriamo a Castelnuovo‘ per trovare assieme le migliori soluzioni nella gestione della piazza, proprio per l’importanza che questo luogo riveste per la comunità. La piazza è un patrimonio di tutti e soprattutto di coloro che la vivono tutto l’anno, ovvero i castelnuovesi. E’ importante, quindi, che le scelte vengano ponderate e assunte con senso di responsabilità e confronto".

L’amministrazione ci tiene a ringraziare tutti per l’obiettivo raggiunto: "Ciò che è accaduto in queste ultime settimane – conclude il sindaco – dimostra che le scelte fatte hanno portato a risultati significativi e tangibili. L’investimento sulla piazza è stato rilevante. Alla luce anche delle sollecitazioni, siamo disponibili ad aprire un confronto, franco e trasparente, per valutare in maniera condivisa le decisioni da assumere in ragione dell’importanza della piazza".

"Gli importanti lavori di riqualificazione di piazza Umberto I – viene ribadito- hanno restituito alla città di Castelnuovo uno spazio identitario importante, vissuto da cittadini e turisti nella meraviglia della sua bellezza; un’autentica bomboniera, fruibile da tutti e sicuro".

Dino Magistrelli