La Ztl resta, allo studio i parcheggi

Nessuna eliminazione della Ztl ma uno studio approfondito per la realizzazione di parcheggi interrati. Il sindaco Leonaro Paoletti (nella foto) interviene sull’ipotesi della chiusura della zona a traffico limitato. "E’ un’ipotesi puramente teorica e mai valutata come possibile scelta politica qualora fosse risolto il tema dell’accesso al lungomare rendendo inutile procedere in automobile oltre le aree di parcheggio. Nessuna ipotesi, quindi, di eliminazione della Ztl ma, anzi, lo studio di una maggior valorizzazione delle aree dei centri storici in relazione alla realizzazione dei parcheggi interrati. Tali strutture, che sfruttano il sottosuolo per creare aree di parcheggio altrimenti non individuabili in superficie, permetteranno la riduzione della viabilità nei centri storici creando specifiche zone a traffico limitato servite da parcheggi in aree esterne, oppure, laddove il parcheggio sia previsto in centro, come ad esempio in Piazza Bacigalupi, aree a servizio dei residenti con una minor aliquota di parcheggi blu a rotazione". Il primo cittadino lericino ricorda che la Ztl estiva, da confermarsi con le attuali modalità, sarà funzionante anche per i 70 posti auto a rotazione in Piazza Bacigalupi grazie alla segnalazione di accesso in zona a traffico limitato coordinata alla disponibilità di

posti liberi. Lo stesso interramento del parcheggio della Vallata renderà il tratto di strada soprastante una idonea alternativa all’uscita dal lungomare perché non più interferente con gli stalli di parcheggio in superficie.