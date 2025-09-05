Nuovi contatori dell’acqua a Porcari

Una vera e propria rivoluzione tecnologica. Dalla prossima settimana prenderà il via anche nel comune di Porcari il programma di sostituzione dei contatori dell’acqua predisposto dal gestore idrico Acque. Ad essere coinvolte saranno 3.800 utenze. L’obiettivo dell’intervento è ammodernare il parco contatori, per rendere il servizio idrico più efficiente e semplificare la rilevazione dei consumi. La campagna di sostituzione si concluderà, secondo le previsioni, entro la fine dell’anno. I nuovi contatori, basati su tecnologia LoRa (ovvero "a lunga distanza", capaci di trasmettere piccole quantità di dati e con basso consumo energetico), permettono la lettura dei consumi in tre diverse modalità: a vista, come i precedenti; walk-by, con dispositivi digitali; oppure da remoto, con trasmissione automatica verso un sistema centrale di acquisizione. In questa prima fase, saranno sostituiti soltanto i contatori installati su suolo pubblico o in aree private che non richiedono l’accesso all’interno delle abitazioni. Per gli altri, che sono comunque una minima parte, gli appuntamenti saranno concordati direttamente con gli utenti.

Gli interventi saranno sempre preceduti da apposite comunicazioni nelle strade interessate. La sostituzione dei vecchi misuratori è effettuata gratuitamente e non comporta interventi sull’impianto privato. Al momento della sostituzione, la presenza degli utenti non è necessaria. Gli operatori saranno riconoscibili grazie ai contrassegni posti sul vestiario e sull’auto di servizio. Durante l’intervento, si verificherà una breve interruzione dell’erogazione idrica, per pochi minuti. Nelle settimane seguenti, ciascun utente riceverà il verbale di sostituzione e le foto dalle quali sarà possibile leggere i valori del numeratore e il numero di matricola. Per informazioni o per verificare l’identità degli operatori, 800 983 389.

Ma.Ste.