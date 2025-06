Acquedotto e fognature: "Intere zone sono sprovviste"

Andamento asimmetrico. Nel 2025, in una città di 46mila abitanti come Capannori, ci sono ancora diverse aree sprovviste di acquedotto e di fognature. Nell’era della super tecnologia e pur con l’ammodernamento delle condotte idriche su buona parte del vastissimo territorio capannorese, è però presente ancora una fascia di assenza del servizio.

"In generale, per l’acquedotto, l’area più sfornita è quella pianeggiante, con situazione migliore in quella collinare anche se sembra un paradosso – ha spiegato il sindaco, Giordano Del Chiaro in conferenza stampa – per le fognature è l’esatto opposto; il servizio è presente nella parte pianeggiate del territorio, molto meno in collina, con differenza tra nord e sud. Lavoreremo per migliorare questo gap". Gli interventi di Acque Spa sono stati diversi nell’ultimo periodo (per cinque milioni di investimenti) e almeno altri quattro sono previsti a breve, con altri tre milioni sul tavolo. Acque nell’intero suo Bacino di competenza ha veicolato sui territori circa 41 milioni di euro, di cui 31 sono arrivati dal PNRR, sistemando 3700 chilometri di condotte su seimila complessive a disposizione. In molti casi le tubazioni sono state invece completamente sostituite. In totale coinvolte 220 mila utenze. Ma ritornando su Capannori, il vice sindaco con delega ai lavori pubblici, Matteo Francesconi, aggiunge: "Fondamentale poter fornire risposte precise ai cittadini, soprattutto in quelle zone dove l’erogazione è stata particolarmente difficoltosa in questi ultimi anni, come il Compitese ed altre, con perdite notevoli del prezioso liquido, con soluzioni tampone, fino ad arrivare ad opere risolutive, con capillarità, anche nei siti più isolati. Una risposta politica che si traduce in una attenzione verso tutti". Sulle fognature, entrati nella fase finale anche i lavori per la realizzazione della nuova fognatura lungo viale Europa: il prossimo settembre riprenderanno le attività di microtunnelling, tecnologia che ove possibile consente di posare tubazioni senza scavare in superficie, senza impattare sulla viabilità principale, operazione sospesa per alcuni mesi a causa delle numerose precipitazioni piovose anche in primavera.

Massimo Stefanini