Porcari, fibra ultraveloce ma i guasti durano settimane

Lucca, 30 giugno 2025 - A Porcari la fibra ottica è ormai diffusa su gran parte del territorio, grazie a un lavoro durato anni e reso possibile dalla collaborazione tra enti e operatori. Un traguardo importante, pensato per garantire connessioni rapide e moderne a famiglie e imprese. Ma dietro la facciata dell’innovazione si nasconde una criticità sempre più evidente: guasti che si protraggono per settimane e tempi di intervento giudicati inaccettabili dai cittadini.

A sollevare pubblicamente il problema è l’assessore alla digitalizzazione del Comune di Porcari, Simone Giannini, che da tempo raccoglie le segnalazioni di numerosi residenti: “Siamo sommersi da richieste di aiuto da parte di persone rimaste senza internet anche per tre o quattro settimane. Ci scrivono, ci chiamano, arrivano lettere protocollate. Il Comune, pur non avendo competenze dirette su questi servizi, si attiva ogni giorno – anche nei weekend – per sollecitare le società coinvolte.”

Al centro delle criticità, il continuo rimpallo di responsabilità tra gestori e fornitori di infrastrutture: Open Fiber, TIM, FiberCop. “L’installatore dà la colpa al gestore, il gestore al fornitore della rete e viceversa – spiega Giannini – e intanto nessuno risolve. Il cittadino resta nel limbo, senza risposte, e finisce per bussare alla porta del Comune, l’ente più vicino.”

Ma non si tratta solo di un disagio. La questione tocca oggi aspetti fondamentali della vita quotidiana. “La connessione internet – prosegue l’assessore – non è più solo intrattenimento. È uno strumento essenziale per lavorare, studiare, informarsi, comunicare. È parte della nostra vita sociale, della sicurezza, della sanità. Non è ammissibile che si resti isolati dalla rete per settimane.”

Il Comune, pur senza responsabilità dirette nella gestione della rete, continua a farsi carico delle lamentele della cittadinanza, sollecitando quotidianamente gli operatori. “Noi ci mettiamo la faccia – conclude Giannini – e non ci tiriamo indietro. Crediamo nella digitalizzazione e abbiamo fatto la nostra parte per portarla ovunque a Porcari. Ma adesso servono interventi tempestivi, soluzioni concrete. I cittadini meritano un servizio all’altezza della vitalità economica e sociale del nostro territorio.”

Intanto, le segnalazioni continuano ad arrivare, e l’amministrazione ribadisce il proprio impegno a non lasciare soli i cittadini in quella che è, a tutti gli effetti, una battaglia per un diritto fondamentale: il diritto alla connessione.