Giugno Porcarese. Svelati i super ospiti

Riccardo Magrini e Davide Cassani. Entrambi ex ciclisti professionisti, dotati di una simpatia unica ma anche di una conoscenza eccezionale del ciclismo. Il primo, montecatinese, è opinion leader su Eurosport; il romagnolo ex CT della Nazionale è stato telecronista Rai.

Saranno gli ospiti della serata di fine giugno (prima dell’avvio del Tour de France) a Porcari per parlare del Giro d’Italia e di tutte le sue implicazioni non solo sportive, ma anche sociali e culturali al talk show che ogni anno viene organizzato per il Giugno porcarese, la festa più importante per il paese famoso per la sua Torretta. La serata è per tradizione una delle più attese dell’intero ciclo di festeggiamenti.

Con location la solita piazza Orsi, accanto al palazzo del Municipio. Memorabile alcuni fa la presenza di Philippe Daverio che fece innamorare i presenti (piazza gremitissima) raccontando l’arte in maniera semplice ad accattivante. Molto seguito anche l’intervento di Mario Tozzi, ricercatore CNR e divulgatore scientifico che parlò dei cambiamenti climatici e delle loro conseguenze.

Stavolta si parlerà della carovana rosa. Se ne discuterà quando ci sarà già stata al tappa a cronometro da Lucca a Pisa, a cronometro, prevista tra pochi giorni. Lucchesia protagonista negli ultimi anni, con la tappa che è arrivata a Lucca nel 2024 e che in questo 2025 invece vi partirà. Numerosi, nel corso della storia, i passaggi da Porcari, così come in tutti gli altri Comuni della Piana, di quello che travalica l’aspetto sportivo e che rappresenta un fenomeno nazional popolare. Una disciplina a stretto contatto con la gente, sulla strada, senza biglietti da pagare, con campioni che spesso erano persone di fasce sociali umili (Coppi proveniva da una famiglia contadina) e con tante storie interessanti. Di queste e dei risvolti sociali e culturali del mondo delle due ruote e pedali si parlerà con due ex campioni come Magrini (vincitore di una tappa al Tour de France nel 1983) e Cassani.

Massimo Stefanini