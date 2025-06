L’affondo di Baldini: "Sindaco e giunta si dimettano"

Dimissioni del sindaco di Porcari Fornaciari e dell’intera maggioranza. Le chiede il consigliere regionale, Lega, Massimiliano Baldini, sulla vicenda dell’impianto di Salanetti. "Ci avevo visto giusto quando partecipai all’ultima assemblea pubblica a Porcari per ascoltare il sindaco ed il vice, intervenuti sul caso dell’impianto di smaltimento dei pannoloni, assistendo ad una "capriola olimpica" dell’amministrazione Fornaciari improvvisamente d’accordo con quei comitati che da due anni portano avanti la battaglia". Così Massimiliano Baldini, consigliere regionale del Carroccio sulla vicenda Salanetti. "E’ evidente, anche in seno alle ultime dichiarazioni rese nei confronti della consigliera comunale Barbara Pisani – prosegue Baldini – quanto il Comune di Porcari stia cercando di intestarsi una partita che non gli appartiene ed il cui merito integrale spetta ai comitati, a cominciare da Liano Picchi che ha mosso mari e monti e alle forze politiche di centrodestra che a livello locale, regionale, parlamentare ed europeo hanno dimostrato la sussistenza di tali e tante magagne di quel progetto da finire per creare più di un imbarazzo allo stesso PD regionale che sembrerebbe pronto a valutare la marcia indietro. Il sindaco di Porcari e la sua amministrazione, nei fatti, - conclude Baldini - non hanno mai alzato un dito per contrapporsi realmente all’impianto di smaltimento dei pannoloni perché costantemente sotto scacco del PD di Firenze e di quello di Capannori. In attesa che la procedura arrivi in fondo senza nuove sorprese ed il rischio dell’impianto sia definitivamente scongiurato, la verità è un’altra e cioè che chi governa a Porcari dovrebbe prendere atto dei propri errori riconoscendo i meriti di chi in questi anni ha visto lungo e per primo su questa vicenda pronti a passare la mano se non a dimettersi subito".

Massimo Stefanini