Lucca, tutte le nuove nomine in curia

Lucca, 1 settembre 2025 – Valzer di nomine nella curia lucchese.

All’Ente Diocesano per le Opere di Culto e Religione Nello Bertagni sarà il nuovo presidente al posto di Michelangelo Giannotti; in seminario don Michele Fabbrini è il nuovo rettore e sostituisce don Riccardo Micheli.

Avvicendamento anche alla Caritas diocesana dove Carlo Ambrosini sarà il nuovo vicedirettore per l’Area Versilia al posto del dimissionario Aldo Intaschi. Luigi Grassi sarà il nuovo vicedirettore per l’Area Valle del Serchio al posto del dimissionario don Francesco Maccari. Lucia Viani sarà la nuova vicedirettrice ad interim.

Per quanto riguarda l’Ufficio diocesano per la Cooperazione missionaria tra le Chiese, don Jean Claude Dombo nuovo direttore; sostituisce don Antonio Antonicelli, giunto al termine dei due mandati. Don Jean Berchmans Turikubwigenge nuovo vicedirettore per l’Area Piana di Lucca al posto di Dombo.

All’Ufficio diocesano per l’evangelizzazione e la catechesi Elisabetta Iaccino nuova vicedirettrice per l’Area Versilia al posto di don Gabriele Di Blasi, passato ad altro incarico. Alessandro Toccafondi nuovo vicedirettore per l’Area Piana di Lucca; sostituisce don Michele Fabbrini. Don Mario Tucci, della Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, nuovo responsabile del Servizio diocesano per il catecumenato; sostituisce don Franco Cerri, giunto al termine dei due mandati.

Don Gabriele Di Blasi nuovo responsabile del Servizio diocesano per l’Apostolato biblico al posto di Alessandro Toccafondi, giunto al termine dei due mandati.

All’Ufficio diocesano per la pastorale giovanile e vocazionale Massimo Genovesi nuovo direttore diocesano laico al posto di Laura Lippi, giunta al termine dei due mandati. Francesco Davini nuovo vicedirettore laico per l’Area Piana di Lucca; l’incarico non era assegnato. Marta Bonaldi nuova vicedirettrice laica per l’Area Valle del Serchio; sostituisce Benedetta Tomei, dimissionaria.

Don Dieundonné Nzabamwita nuovo vicedirettore presbitero per l’Area Versilia; sostituisce don Gabriele Di Blasi, passato ad altro incarico. Claudio Morelli nuovo vicedirettore laico per l’Area Versilia; sostituisce Matteo Gemignani, giunto al termine del mandato.

Don Michele Fabbrini sarà il nuovo Responsabile del Centro Diocesano per le Vocazioni al posto del dimissionario don Riccardo Micheli.

Passando all’Ufficio diocesano “Migrantes”, don Jaime Javier Tarazona Huerta sarà il nuovo direttore al posto di don Jean Berchmans Turikubwigenge, giunto al termine dei du

e mandati e passato ad altro incarico.

All’Ufficio diocesano per i Beni culturali don Daniele Martinelli sarà il nuovo direttore; sostituisce Michelangelo Giannotti, giunto al termine dei due mandati.

Per i Tribunali diocesani, Renato Monacci sarà il nuovo vicario giudiziale; sostituisce Mauro Viani. Don Daniele Martinelli sarà il nuovo difensore del vincolo nei tribunali dell’Arcidiocesi; sostituisce Renato Monacci e don Emiliano Lovi.

Don Alessio Barsocchi e don Rodolfo Rossi saranno i nuovi notai del tribunale diocesano per i processi più brevi nella cause di nullità matrimoniale: sostituiscono don Daniele Martinelli.

Ci sono infine delle nomine nelle comunità parrocchiali.

Alla Comunità Parrocchiale “San Giovani Leonardi” Reegan Kulandai Morais sarà il nuovo amministratore parrocchiale delle parrocchie di Celle, Colognora di Val di Roggio, Convalle, Dezza, Diecimo, Focchia, Foce di Bucino, Gello, Partigliano, Pascoso, Pescaglia, Piegaio, San Rocco in Turrite, Vetriano e Villa a Roggio, in sostituzione di Francesco Petrillo, destinato dall’Istituto religioso ad altro incarico. Vicario parrocchiale sarà James Methos. Inizieranno il loro ministero pastorale domenica 9 ottobre.

Alla Comunità Parrocchiale “Garfagnana Ovest” Anthony Seelan Mariannan sarà il nuovo amministratore parrocchiale delle parrocchie di Lupinaia, Migliano di Fosciandora, Riana e Treppignana, , in sostituzione di Anthony Cruz Rayppan, destinato dall’Istituto religioso ad altro incarico. Inizierà il suo ministero pastorale nel mese di settembre.