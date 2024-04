Neve ad aprile, fiocchi bianchi anche sotto i mille metri. Le immagini live della webcam

Garfagnana (Lucca), 19 aprile 2024 – Una primavera alquanto imprevedibile e con ampi sprazzi di pura “pazzia“ meteorologica ieri mattina è riuscita a stupire per primi gli stessi abitanti della Garfagnana, poi, a cascata, chiunque conosca il territorio montano e lo frequenti per vacanza, per praticare sport, o per semplice diletto. A sorpresa, infatti, dalle prime ore di ieri sono iniziati a cadere i primi fiocchi di neve, che si sono fatti sempre più frequenti e copiosi fino ad imbiancare completamente alcune aree tra le più elevate e non solo.

Nel comune di Castiglione di Garfagnana, con le sue frazioni di San Pellegrino in Alpe e a seguire Casone di Profecchia, Passo delle Radici, più o meno tutte tra i 1.400 e 1.589 metri di altitudine e interessate dal fenomeno nevoso in modalità più significativa come spesso accade in inverno, ad essere messo in particolare evidenza è stato anche il piccolo borgo di Cerageto dove l’incredibile e abbondante nevicata, ripresa dagli abitanti e diffusa sui principali social media, è stata immediatamente condivisa diventando virale.

Centinaia i commenti scatenati dalla visione delle neve di aprile, perlopiù colmi di incredulità, dove si chiedeva continuamente di che periodo fossero le immagini non riuscendo a capacitarsi, vista la stagione e soprattutto dopo il caldo anomalo e praticamente estivo dei giorni scorsi, che il fenomeno nevoso potesse essersi verificato davvero in tempo reale. In una zona, tra l’altro, sotto i 1.000 metri di altitudine, come Cerageto, appunto, che si trova lungo la strada provinciale 72 del Passo delle Radici a 870 metri sul livello del mare.

Neve a Zeri

Tanti, poi , i simpatici "siparietti" nati intorno a questa straordinaria nevicata, compresi gli ironici auguri, scambiati in quantità e reciprocamente, di "Buon Natale". Neve fresca anche nel comune di Sillano Giuncugnano, sempre in Garfagnana, con l’Oasi di Lamastrone e il Passo di Pradarena, valico appenninico al confine tra Toscana ed Emilia, completamente ricoperti dal manto bianco per una surreale immersione nel clima invernale, supportata anche dal repentino calo delle temperature.

Le strade sono state prontamente pulite e messe in sicurezza, con l’attivazione dei mezzi spazzaneve, sempre pronti all’uso in loco, mentre le ultime informazioni relative alla viabilità non hanno segnalato particolari criticità nella circolazione.