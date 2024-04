Neve d’aprile in Garfagnana. Mezzi spazzaneve in azione

Lucca, 18 aprile 2024 – Impressionante crollo delle temperature con un ritorno dei fenomeni atmosferici tipici dell’inverno nelle aree più elevate della Garfagnana, addirittura con la comparsa, più che imprevista visto il periodo, della neve.

Stupore e meraviglia per i fiocchi bianchi che a questa mattina stanno cadendo su diversi comuni della Garfagnana, da Castiglione con in testa la sua frazione di San Pellegrino e a seguire Casone di Profecchia, Passo delle Radici, senza risparmiare le località intermedie come il piccolo borgo di Cerageto. Qui, una copiosa nevicata, oltre a imbiancare il territorio, ha creato una serie di simpatici commenti, compreso l’ironico augurio pubblico di “Buon Natale”.

In effetti, soprattutto dopo il caldo anomalo dei giorni scorsi, il passaggio meteorologico è stato particolarmente straordinario e, seppure dalle previsioni sia atteso un miglioramento nelle prossime ore, non è escluso che il fenomeno possa ripresentarsi nel fine settimana. Neve fresca anche nel comune di Sillano Giuncugnano, sempre in Garfagnana, con il Passo di Pradarena coperto dal manto bianco. Le strade sono state prontamente messe in sicurezza dai mezzi spazzaneve e le ultimi notizie sulla viabilità non segnalano particolari criticità nella circolazione.

Fiorella Corti