I 30 gradi sono già un ricordo. Meteo pazzo: temperature giù e pioggia. Neve a quota 1.300 metri

Firenze, 17 aprile 2024 - È ormai un ricordo la parentesi estiva dello scorso fine settimana. Da oggi intorno all’ora di pranzo il meteo si è capovolto. Le temperature sono drasticamente scese dai 30 gradi degli ultimi giorni. E si è fatta rivedere la pioggia. Sarà soprattutto domani, giovedì 18 aprile, che ci sarà “un sensibile abbassamento delle temperature, che dovrebbero attestarsi sui 17-18 gradi”, come fanno sapere dal Lamma. Sempre domani, meteo instabile, con qualche pioggia su Firenze e il ritorno di un po’ di neve sull’Appennino, intorno ai 1300 metri.

Meteo pazzo in Toscana: dopo la parentesi estiva calano le temperature e torna la pioggia

Venerdì 19, “ci sarà una fase di leggero rialzo delle temperature, che dovrebbero tornare a sfiorare i 20 gradi”, ma poi l’altalena continuerà, tra sabato 20 - quando la colonnina di Mercurio sarà intorno ai 18-20 gradi ma non mancherà una nuvolosità irregolare con possibilità di locali rovesci e temporali, più frequenti in mattinata sulla costa, sulle zone interne nel pomeriggio, – e domenica 21, con “le temperature che si riabbasseranno, ma senza che ci siano precipitazioni, che al massimo potranno essere molto isolate”.

Il grafico del Centro Meteo Toscana

E il ponte del 25 aprile? “Presto per dirlo, ma al momento il periodo dal 25 aprile al primo maggio pare caratterizzato da temperature leggermente sotto la media del periodo e da un’alta variabilità. Insomma, una situazione tipicamente primaverile”.

Dal Centro Meteo Toscana fanno sapere che “con il libeccio di ieri è iniziata la rinfrescata che ci porterà nei prossimi giorni ad un periodo molto più fresco del normale e che a differenza delle ultime volte non sarà una fugace apparizione ma ci accompagnerà almeno per una settimana”. Confrontando il meteo del 14 aprile con le previsioni per il 21 aprile, notiamo valori “rispettivamente di 14-15 gradi sopra la norma, e di 7-8 inferiori alla norma”.