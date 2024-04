Meteo Toscana, dal caldo si torna alla neve. Calo delle temperature: ecco quando

Firenze, 15 aprile 2023 - Dopo il caldo record del fine settimana, prepariamoci ad un brusco dietrofront. Sì, perché dai 30 gradi delle scorse ore ci ritroveremo a 15 gradi. Insomma, per dirla con le parole dei meteorologi del Lamma, “passeremo da 10 gradi sopra la media a 5 sotto”. Un meteo quantomai pazzo, a causa dell’ingresso di aria più fredda nel Mediterraneo centrale.

“Da domani, 15 aprile, si formerà una depressione sul golfo ligure che attiverà un flusso di correnti di libeccio anche sulla Toscana - fanno sapere dal consorzio -. Domani ci potrà essere qualche precipitazione più che altro nella seconda parte della giornata, nelle zone più interne. La temperatura diminuirà in maniera consistente nella giornata di mercoledì, che sarà caratterizzata da nuvolosità variabile con precipitazioni sparse più probabili nel pomeriggio e sempre nelle zone interne”.

Il peggioramento più marcato lo avremo tra giovedì pomeriggio e la notte di venerdì, con “piogge e anche locali rovesci o temporali”. Addirittura, tornerà la neve in Appennino, sopra i 1200 metri. Come dire, chi ha già tirato fuori le magliette può riporle nell’armadio per un po’, dato che “per tutto il mese il meteo sarà instabile e tendente al fresco”. La mini pausa estiva è finita.