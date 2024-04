Caldo, temperature folli: in Toscana fino a 34 gradi (ed è record italiano)

Firenze, 14 aprile 2024 – Record assoluti di temperatura in Toscana. L’alta pressione che in queste ore interessa l’Italia e anche il Mar Tirreno ha portato a vette clamorose per quanto riguarda i dati meteo.

Con i precedenti primati che in alcuni casi sono stati polverizzati. E’ un caldo estivo e la gente in questo weekend 13-14 aprile ne ha approfittato.

La costa, dalla Maremma alla provincia di Massa Carrara, è stata presa d’assalto, con molta gente che non ha esitato a tuffarsi in mare. Complice anche il fatto che alcuni stabilimenti balneari hanno aperto fin da Pasqua.

Le temperature, si diceva. I record sono stati toccati in particolare nella parte interna della Toscana. Sul Lago di Chiusi, in provincia di Siena, a quote di bassa collina, nella giornata di sabato 13 aprile si sono sfiorati i 34 gradi di massima, 33.9 per la precisione.

È la temperatura massima più alta registrata in Italia appunto nella giornata di sabato. Carmignano, in provincia di Prato, ha invece toccato i 32.2 gradi.

Un’estate vera e propria all’inizio di primavera, un’estate che arriva senza bussare ma che cambia subito le abitudini dei toscani.

Nella serata di sabato tanti locali, quelli che hanno lo spazio, hanno apparecchiato fuori, per una cena sotto le stelle davvero fuori programma pur essendo metà aprile.

Ma perché fa così caldo? E’ l’aria che arriva dall’Africa a causa dell’anticiclone. Che porta certamente il bel tempo e che “scherma” da influssi freddi ma che appunto fa alzare a dismisura le temperature. Ma il tempo sta per cambiare. A partire da mercoledì 17 aria fredda arriverà sulla Toscana e scaccerà l’anticiclone. Potrebbe addirittura tornare la neve sopra i 1500 metri, sull’Appennino, come indica il servizio meteo del Lamma.