Sembra incredibile, ma in Toscana può tornare anche la neve: crollo termico, ecco quando

Firenze, 14 aprile 2024 – Un’inversione totale del meteo in Toscana. In un aprile in cui sta succedendo di tutto. Dal caldo estivo che ha caratterizzato il weekend del 13 e 14, si passerà a temperature più basse anche di 15 gradi e più.

Caldo record in Toscana nel weekend 13-14 aprile

Questo perché l’anticiclone che ha appunto portato temperature estive, con punte di 34 gradi, collasserà cedendo il posto a correnti fredde che porteranno anche pioggia.

Ma ora cambia tutto: può tornare la neve

Quando scatterà l’inversione di tendenza? L’ora x è prevista per mercoledì 17 aprile. E’ in questa giornata che le temperature crolleranno, secondo il Lamma. Già da martedì 16 le prime piogge interesseranno in mattinata la parte nord della Toscana, con la provincia di Massa Carrara in particolare.

Dopo il sole e il caldo è atteso un crollo delle temperature in Toscana

Poi nel pomeriggio ci sarà un aumento della nuvolosità nelle altre zone. Ma se da un lato le precipitazioni non preoccuperanno, tutto sarà accompagnato appunto da un crollo delle temperature, con le massime che caleranno di una decina di gradi rispetto ai 28 dei caldissimi giorni del weekend.

Ulteriore abbassamento avverrà giovedì 18, con le minime che secondo il Lamma si assesteranno intorno ai 5-6 gradi nelle zone interne della Toscana. Pioverà ancora con rovesci e temporali sparsi. Tornerà anche la neve in Appennino. Fiocchi sono attesi a partire dai 1500 metri di quota. Una sorpresa vera e propria rispetto al caldo dell’ultimo weekend.