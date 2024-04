Aprile come giugno. Caldo e temperature record in Toscana. Oltre 30 gradi a Firenze. Poi cambia tutto

Firenze, 13 aprile 2024 – Via giubbotti e maglioni, al loro posto magliette a mezze maniche e pantaloncini corti. E’ il quadro di questo ‘pazzo’ aprile che ha il sapore dell’estate. Tutto ciò è dovuto a un anticiclone di matrice africana, proveniente dal Marocco, che ha portato un'ondata di calore sul Mediterraneo centrale.

In Toscana sole pieno con temperature che fanno parlare di sé. I valori massimi saliranno velocemente, tra oggi e domani, sopra la media del periodo di 7-8 gradi. Già nella giornata odierna le temperature massime raggiungeranno valori praticamente estivi. Basti pensare che a Firenze, alla stazione orto botanico, oggi alle 13,45, sono stati toccati 31,5 gradi. E’ la temperatura più alta rilevata oggi in Toscana.

Questo anticipo d'estate però avrà breve durata, d'altronde siamo ancora in primavera, una stagione molto capricciosa e con repentini cambi di tempo. Quello che ci aspettiamo da martedì 16 è un radicale cambio di circolazione. Dalla Scandinavia scenderà rapidamente un nucleo di aria fredda che entrerà in Italia dalla Porta della Bora (Alpi Giulie). Con questo tipo di irruzione il tempo sarà destinato a peggiorare anche al Centro dove potrebbero verificarsi dei nubifragi lungo le coste tirreniche. Vien da sé che con l'avvento dell'aria più fresca le temperature subiranno un'importante diminuzione andando addirittura sotto la media del periodo.

Previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. Sabato 13 aprile: sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli settentrionali. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie o in ulteriore aumento nel pomeriggio. Domenica 14 aprile: sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli in prevalenza occidentali. Mari: calmi o poco mossi. Temperature: stazionarie con massime molto superiori alle medie. Lunedì 15: sereno o poco nuvoloso con passaggio di nubi alte e sottili. Venti: deboli da sud. sud-ovest con rinforzi sulla costa e sull'Appennino. Mari: poco mossi. Temperature: in calo. Martedì 16: poco nuvoloso con locali addensamenti, più compatti sulle zone nord-occidentali, dove non si escludono isolate piogge. Venti: deboli-moderati da sud-ovest. Mari: mossi. Temperature: massime in ulteriore diminuzione.