Firenze, 11 aprile 2029 – Sole, caldo e termometri in salita. La Toscana, come il resto della penisola, assapora giorni di quasi estate. L'inizio di questo 2024 è stato il più caldo dal 1816 in Italia secondo i dati ufficiali dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima - Isac del Cnr.

E il caldo anomalo resterà protagonista sul nostro Paese. «Dalle prossime ore si espanderà, di nuovo, un robusto anticiclone con valori termici che saliranno anche di 10-12 gradi rispetto a ieri» spiega il meteorologo Andrea Garbinato del sito IlMeteo.it. Per quanto riguarda il marzo appena passato l'anomalia è stata di +1,42 gradi, il sesto più caldo da inizio misurazioni. Una conferma che i 30 gradi al Nord del prossimo weekend non saranno un'eccezione, ma la regola del Cambiamento Climatico in atto.

Per quanto riguarda il weekend, in Toscana, sarà di nuovo 'aprilgiugno’ con il mese di aprile che sembrerà giugno: tanto sole e quasi estate anche in questo weekend: venerdì le temperature massime raggiungeranno i 27 gradi a Firenze e sabato le massime saliranno ancora: ad Agrigento, Caserta, Firenze e Taranto quasi 30 (29 gradi all'ombra). Il picco del caldo 'nordafricano primaverile’ verrà raggiunto domenica quando i cieli diventeranno dal pomeriggio coperti sulle Isole Maggiori; ciò nonostante la colonnina di mercurio supererà localmente i 30 gradi tra Sardegna e Sicilia, avremo lo stesso numero anche nei fondovalle alpini e sul medio adriatico così come a Foggia, Forlì e Taranto con Ferrara a 29 insieme a Terni, Matera ed Ascoli Piceno.

Ma le sorprese meteo, si sa, sono sempre dietro l’angolo. Dopo un weekend dal sapore estivo, la settimana prossima cambia completamente lo scenario: è atteso infatti l'arrivo di un'irruzione di aria fredda proveniente dalla Scandinavia. La data segnare sul calendario, spiega il meteorologo Mattia Gussoni è quella di martedì 16 aprile quando si registrerà una svolta a livello emisferico. “Tutta colpa va avanti Gussoni - di una vasta area depressionaria localizzata tra la Finlandia e la Svezia che riuscirà a pilotare correnti d'aria di origine polare (quindi molto fredde ed instabili) fin sul bacino del Mediterraneo, innescando una fase di maltempo. Al momento le zone a maggiore rischio di precipitazioni saranno il Nord Est e, successivamente, il Centro-Sud (qui soprattutto da mercoledì 17 aprile). Dopo il caldo anomalo aumenterà infatti l'energia potenziale in gioco (caldo e umidità) nei bassi strati dell'atmosfera e di conseguenza il rischio di forti temporali. Non solo precipitazioni. E anche le temperature, dunque, caleranno in modo vertiginoso.

Previsioni meteo a cura del consorzio Lamma. Venerdì 12 aprile: sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli settentrionali. Mari: poco mossi. Temperature: minime stazionarie, massime in aumento su valori al di sopra delle medie. Sabato 13 aprile: Sereno. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie o in ulteriore aumento nel pomeriggio. Valori fino a localmente 27-29 gradi nell'interno. Domenica 14 aprile: sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie con massime molto superiori alle medie. Lunedì 15 aprile: sereno o poco nuvoloso con temporanei addensamenti in mattinata. Venti: deboli dai quadranti meridionali. Mari: poco mossi. Temperature: in lieve calo.