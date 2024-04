La neve ad aprile, è tutto vero: Toscana, fiocchi bianchi in montagna

Firenze, 17 aprile 2024 – Ciò che era stato previsto è accaduto. Torna la neve in Toscana in pieno aprile, con la primavera partita ormai da un po’. Ma il crollo delle temperature e la perturbazione fredda che si fa spazio al posto dell’anticiclone ha portato a questo “scherzo” del meteo.

La neve in vetta all'Amiata nella giornata di mercoledì 17 aprile (Fonte: Rifugio Vetta)

E così nel pomeriggio di martedì 17 aprile scendono i primi fiocchi bianchi sull’Amiata. Dapprima timidi, poi più sostenuti. Abbastanza perché un velo bianco inizi a ricoprire i boschi e i prati in vetta al monte. Uno scenario davvero insolito.

Meteo Toscana: la situazione

Anche in pianura le temperature sono crollate. Nella giornata di giovedì 18 aprile in alcune zone le minime non andranno sopra i 6 gradi. Ma che tempo farà nei prossimi giorni? Ci si aspettano temperature basse un po’ per tutta la settimana, con possibili piogge sparse. Altre nevicate saranno possibili dai 1300 metri in su. Quell’estate improvvisa che abbiamo vissuto nel weekend 13-14 aprile è insomma già un ricordo.