Neve in Toscana, le immagini dalla webcam. E le temperature scenderanno ancora

Firenze, 18 aprile 2024 – Come previsto è tornata una spolverata di neve in Toscana: il che ad aprile non sarebbe nemmeno una notizia sorprendente, se il meteo non venisse da giornate di caldo quasi estivo.

Per la giornata di oggi la quota neve era indicata intorno a 1.200-1.400 metri e anche sabato sarà così. Le webcam in giro per i rilievi toscani riprendono nevicate lievi in corso a San Pellegrino in Alpe (Lucca), Zeri (Massa Carrara), tetti imbiancati in Val di Luce.

Neve a Zeri

E da qui a domenica le previsioni indicano un ulteriore calo delle temperature minime che nel weekend scenderanno intorno allo zero o giù di lì, per andare sottozero in montagna.