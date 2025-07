Mont’Alfonso sotto le stelle 2025. Concerti ed eventi a ingresso libero

Fiorella Mannoia, Stefano Bollani, Cristiano De André e il comico Maurizio Lastrico. Sono alcuni nomi del festival “Mont’Alfonso sotto le stelle 2025” che anche per quest’anno propone una serie di gustosi appuntamenti. Cristiano De André sarà in concerto mercoledì 6 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso. Imperdibile l’appuntamento con Fiorella Mannoia, lunedì 11 agosto, sabato 9 agosto sarà la volta di Stefano Bollani e sabato 2 agosto Maurizio Lastrico.

Nodo al fazzoletto anche per gli Abbadream attesi venerdì primo agosto alle 21.15, per Cesare Picco protagonista del suggestivo concerto all’alba, alle 4.45 di Ferragosto, Angelo Branduardi il 21 agosto alle 21, Carmina Burana che sarà eseguito dalla Ensemble symphony orchestra e coro sabato 23 agosto alle 21. Ma chi può perdersi, anche e soprattutto il successo sanremese, i The Kolorso martedì 19 agosto, e il “Canto Libero“, concerto spettacolo nel segno dell’indimenticato Lucio Battisti domenica 17 agosto. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804) e alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana.

Inoltre due spettacoli a ingresso libero si aggiungono al cartellone dei concerti. Tratto dall’omonimo libro edito da Pacini Fazzi, “La Resistenza in lucchesia - Racconti e cronache della lotta antifascista” è lo spettacolo che Arca Azzurra proporrà giovedì 24 luglio in piazza Luigi Carli a Castelnuovo di Garfagnana. Brani di scrittori legati al territorio e narrazioni degli eventi storici verranno proposti in forma di lettura scenica. Sul palco si alterneranno Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Lucia Socci e e gli allievi dell’Accademia Vittorio Alfieri Manuel Pellegrini, Viola Russo, Aurora Martinelli e Celeste Canali.

Vedrà la partecipazione della scrittrice Dacia Maraini e dell’autrice e conduttrice televisiva Licia Colò, la prima nazionale de “Fosco Maraini - Il gioco dell’universo”, spettacolo teatrale dedicato alle esperienze di Fosco Maraini in Garfagnana, mercoledì 30 luglio alla Fortezza di Mont’Alfonso, sempre a Castelnuovo di Garfagnana. Entrambe le serate sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale www.festivalmontalfonso.it e presso la Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana – info tel. 0583 641007).