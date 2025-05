Massini, Repice e Satta. Tre show a Mont’Alfonso

Il cantautore e scrittore Andrea Satta con il progetto “Transumanza Gotica”, il talk show “Ci vediamo alla radio” del giornalista sportivo Francesco Repice e il regista e drammaturgo Stefano Massini con lo spettacolo “Stefano Massini racconta Ariosto”.

Il festival Mont’Alfonso sotto le stelle apre le porte del suo “salotto”, in piazza Luigi Carli a Castelnuovo di Garfagnana, per tre eventi anteprima a ingresso libero (inizio ore 21.15). Si comincia giovedì 17 luglio con “Transumanza Gotica”, il ciclo-viaggio di Andrea Satta (già voce dei Têtes de Bois, nella foto) sul crinale dell’Appennino, attraverso scenari di lotta e coraggio della Resistenza Partigiana. Andrea recita, racconta, canta, conduce, ballando fra le storie del suo libro “La Fisarmonica Verde” e alcune canzoni dell’album da solista “Niente di nuovo tranne te”. Musica, parole, immagini per ripercorrere cinquant’anni di radiocronache sportive: “Ci vediamo alla radio” è lo spettacolo del giornalista Francesco Repice in programma venerdì 25 luglio. Repice apre la scatola delle meraviglie della memoria collettiva, portando sul palco dietro le quinte e momenti indimenticabili che hanno segnato la storia dello sport italiano. Un omaggio ai maestri della radiocronaca.

Chiude lunedì 28 luglio, sempre in piazza Luigi Carli alle ore 21.15 “Stefano Massini racconta Ariosto”. Dove Ariosto visse davvero, Stefano Massini riaccende la scintilla del racconto. In una serata unica, il grande narratore, maestro nel trasformare la storia in emozione, ci conduce – con il suo stile inconfondibile – nei mondi di chi scrisse l’Orlando Furioso, tra cavalieri erranti, lune stregate e sguardi acuti sul potere e sull’animo umano. Un mosaico meraviglioso e appassionante di tutto quello che definiamo come esperienza umana. Un appuntamento tra le pietre della Garfagnana e la forza viva della parola, di storie, incanti e furori.

I tre spettacoli sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale www.festivalmontalfonso.it e presso la Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana – info tel. 0583 641007). In programma dal 31 luglio in antiche fortezze e scenari naturali della Garfagnana e delle Alpi Apuane, l’edizione 2025 di Mont’Alfonso sotto le stelle vedrà protagonisti Filippo Graziani, Angelo Branduardi, ABBAdream, Ensemble Symphony Orchestra, Cesare Picco, Fiorella Mannoia, Stefano Bollani, Maurizio Lastrico e Cristiano De André.