Minorenne in strada con un coltello da macellaio: denunciato

Lucca, 14 maggio 2025 – Un ragazzo di 17 anni è stato denunciato dalla polizia di Lucca per porto abusivo di arma da taglio. L'intervento è avvenuto nel pomeriggio di venerdì scorso, 10 maggio, in via Nottolini, nei pressi del sottopasso della stazione ferroviaria.

La segnalazione è arrivata da un cittadino che ha notato un gruppo di quattro giovani, tra cui uno che impugnava un coltello in modo evidente. Le volanti sono intervenute tempestivamente sul posto, rintracciando il soggetto corrispondente alla descrizione fornita. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato in possesso del ragazzo un coltello da macellaio con una lama lunga 17 centimetri e una lunghezza totale di 28.

L'arma è stata immediatamente sequestrata. Il giovane, residente in provincia di Pistoia e di origini albensi, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze. Nessuno è rimasto ferito e non risultano al momento ulteriori provvedimenti nei confronti degli altri ragazzi presenti.