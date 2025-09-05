Marciapiedi Ponte all’Ania. Maxi intervento di riqualificazione

Entro il 25 ottobre prossimo l’affidamento dei lavori (600 mila euro) per i marciapiedi di Ponte all’Ania. Lo ha annunciato ieri l’amministrazione comunale per voce sindaco Caterina Campani assieme al vice sindaco, Lorenzo Tonini. E’ un intervento che a Ponte all’Ania è atteso da sempre visto la particolare esiguità dei marciapiedi che attraversano via Nazionale interessata anche dal passaggio della Sr 445 e quindi da un notevole traffico. I lavori rientrano nel bando "Rigenerazione urbana e riqualificazione delle connessioni con il contesto urbano nella frazione di Ponte all’Ania". In questi giorni sono stati affidati gli incarichi tecnici ed è stato approvato l’impegno di spesa per un intervento che riguarda appunto la riqualificazione dei marciapiedi di via Nazionale.

Lavori cospicui, per 600 mila euro resi possibili grazie ad un bando della Regione Toscana che ha finanziato l’intervento con 470 mila euro; il resto lo mette con un mutuo il comune per altri 130 mila euro.

"Obiettivo principale - spiegano i due - la risoluzione delle problematiche di sicurezza dei marciapiedi del paese e come già avevamo annunciato partiremo con i lavori entro il 2025. Il paese è attraversato dalla SR445 e sono note le difficoltà ed i pericoli legati al traffico intenso all’interno di Ponte all’Ania e soprattutto ai rischi per la sicurezza dei pedoni che in alcuni tratti possono contare praticamente su marciapiedi inesistenti o comunque inaccessibili ai portatori di handicap; infrastrutture che non consentono di muoversi in sicurezza".

L’operazione ridisegnerà il percorso pedonale che dal bivio per Pedona e per la fabbrica della Smurfit Westrock attraversa il paese fino alla chiesa di San Giuseppe, creando anche tratti alternativi che elimineranno i punti più pericolosi lungo la SR 445; questo attraverso la realizzazione di marciapiedi interni rispetto alla statale; come nel caso dei nuovi tratti che saranno costruiti in Piazza Angelo Giannini o accanto alla ex scuola.

"Insomma una nuova viabilità pedonale più sicura e accessibile – dicono Campani e Tonini –. In questa operazione è prevista anche la riqualificazione dell’area giochi del paese e di una parte dell’area tra il bar del paese ed il parcheggio di piazzale Giannini".

Luca Galeotti