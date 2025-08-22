Marciano fa il punto sul Ponte di Cesa: sicurezza garantita, ma auspichiamo risposte strutturali

Arezzo, 22 agosto 2025 – Conclusa la fase di messa in sicurezza del Ponte di Cesa – interventi eseguiti dalla Provincia e terminati il 25 luglio – il Comune di Marciano della Chiana presenta un aggiornamento sulla viabilità e sull’impegno costante a tutela della comunità.

Pur non avendo competenze dirette sulla gestione dell’infrastruttura, l’Amministrazione ha seguito con attenzione ogni fase dell’iter, mantenendo un dialogo costante con la Provincia per ottenere informazioni puntuali e garantire ai cittadini la massima trasparenza.

Oggi il ponte è riaperto al transito con carreggiata ristretta e senso unico alternato: una soluzione che può comportare rallentamenti, ma che rappresenta allo stato attuale l’opzione più sicura e conforme alle normative vigenti.

L’eventuale realizzazione di un nuovo ponte richiederebbe tempi lunghi e risorse ingenti, oltre a una chiusura totale della viabilità, con pesanti ripercussioni per la comunità. “Il ponte di Cesa è un’infrastruttura fondamentale per il nostro territorio – sottolinea la Sindaca Maria De Palma – e su un tema così delicato non intendiamo fare propaganda: ciò che conta è la sicurezza e l’interesse dei cittadini.

Siamo consapevoli che la scelta di restringere ulteriormente il passaggio sul ponte sia una soluzione che limita la viabilità, ma questo si è reso necessario a seguito delle prescrizioni che gli organi di vigilanza hanno imposto. Consapevoli dell’importanza che il ponte riveste per il tessuto produttivo e non solo, abbiamo sempre richiesto rassicurazioni e chiarimenti alla Provincia sulle scelte adottate, ricevendo le necessarie garanzie sulla tenuta della struttura.

La speranza e l’auspicio – conclude De Palma - è che la nostra Provincia possa trovare le risorse per poter avere finalmente un’infrastruttura che risponda alle reali esigenza della vallata e nel frattempo continueremo a mantenere un confronto costruttivo con gli enti competenti affinché il collegamento resti funzionale e sicuro, garantendo la migliore viabilità possibile a residenti, lavoratori e turisti”.

Il Comune di Marciano della Chiana conferma quindi la propria volontà di collaborare e vigilare attivamente, per salvaguardare la sicurezza e la centralità di un’infrastruttura strategica per la Valdichiana.