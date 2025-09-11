La parabola del leader
Riccardo Brizzi
La parabola del leader
Lucca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica pizzerieIncidente FirenzeBambina mortaIndagati politici FdIDiretta maltempoNubifragio all'Elba
Acquista il giornale
CronacaLunedì suona la prima campanella. Parte subito il servizio di pre-scuola
11 set 2025
MASSIMO STEFANINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Lucca
  3. Cronaca
  4. Lunedì suona la prima campanella. Parte subito il servizio di pre-scuola

Lunedì suona la prima campanella. Parte subito il servizio di pre-scuola

La custodia e la vigilanza sugli alunni che, per motivi di lavoro dei propri genitori, arrivano prima dell’inizio dell’attività didattica,...

Tutto pronto a Porcari per il primo giorno di scuola che scatterà lunedì in tutta la nostra regione. Anche il servizio di pre-scuola sarà immediatamente disponibile

Tutto pronto a Porcari per il primo giorno di scuola che scatterà lunedì in tutta la nostra regione. Anche il servizio di pre-scuola sarà immediatamente disponibile

Per approfondire:

La custodia e la vigilanza sugli alunni che, per motivi di lavoro dei propri genitori, arrivano prima dell’inizio dell’attività didattica, a Porcari partirà subito, sin dal primo giorno di lezioni, ovvero lunedì 15 settembre. "Il pre scuola è un servizio fondamentale – spiega l’assessora alla Pubblica Istruzione Eleonora Lamandini – che le famiglie ci chiedono. Si potranno accompagnare i bambini della scuola primaria già alle 7.30 e quindi un’ora prima dell’inizio dell’orario in classe. I piccoli saranno accolti e assistiti garantendo alle famiglie la tranquillità necessaria, sapendo che i loro figli saranno in sicurezza. Tutto ciò assicura la possibilità di coniugare al meglio e senza stress gli orari di lavoro con quelli della scuola". Ad esempio comincia la propria occupazione alle 8, ha tutto il tempo di accompagnare i figli e di recarsi in fabbrica oppure in ufficio con relativa calma. Negli anni passati, il servizio, come sempre svolto dalle associazioni di volontariato, partiva più tardi, dopo alcune settimane dal suono della prima campanella. Questo significava per i genitori doversi arrangiare come potevano. Adesso, invece, a Porcari, per la prima volta, si comincia subito.

Ma.Ste.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ScuolaFamiglia