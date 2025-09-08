Lucchese, la spinta del tifo

Se a Ferrara puntano ad arrivare a 3mila abbonati, a dimostrazione che la Spal, nonostante sia sprofondata, come la Lucchese, in Eccellenza, a Lucca resiste lo "zoccolo" duro del tifo, che, a prescindere appunto dalla categoria, fino ad oggi ha fatto registrare oltre 600 tessere, in grandissima parte di curva ovest. Forse è utopistico pensare che nel giro di una settimana possa essere toccata quota mille, ma sicuramente ci si andrà molto vicini. E questa è la dimostrazione che c’è ancora tanta passione e soprattutto la voglia di contribuire alla risalita della vecchia Pantera verso un calcio più consono al "blasone", stando al fianco di questo nuovo gruppo dirigente guidato da "patron" Brunori, ancora una volta venuto per non "sgonfiare" del tutto il pallone, che invece continuerà a rotolare sul prato del Porta Elisa.

La nuova società ha dimostrato, sin da subito, di avere idee chiare affidando la ricostruzione della squadra ad un personaggio, che di… ricostruzioni, sia pure di ben diversa natura, è abituato a gestire, vale a dire mister Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice. Mettendo un tassello uno sopra l’altro, nel giro di un mese è stata allestita una formazione che ha già dato qualche segnale interessante, vincendo subito all’esordio in coppa Italia contro una pari categoria, la Larcianese. Ma tra meno di una settimana i punti cominceranno ad avere una valenza decisamente superiore, trattandosi del campionato. Sicuramente serviranno almeno 4-5 partite per capire veramente di che "pasta" è fatta questa nuovissima Lucchese, che tipo di campionato potrà disputare, se da subito all’altezza delle primissime, che dovrebbero essere, anche se il condizionale è sempre d’obbligo, come Viareggio, Zenith Prato, Massese e Cecina, oppure se avrà bisogno di un tempo superiore per mettersi alla pari delle favoritissime, che hanno avuto più tempo per gli acquisti e che possono contare su organici già collaudati.

A livello di squadra, bisognerà aspettare almeno la partitella di metà settimana per cominciare a capire le intenzioni di Pirozzi e sarà interessante vedere a che punto della preparazione è l’ultimo arrivato in casa rossonera, il difensore di fascia sinistra Mauro ingaggiato a tempo di record, alla luce degli infortuni occorsi in Coppa a Lorenzini ed Allegrucci. Infine da oggi riprende anche la campagna abbonamenti con i soliti orari: 15,30-19,30 presso il "point" del Porta Elisa.

Emiliano Pellegrini