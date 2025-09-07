Off road Umbt Ultra Trail del Monte Bianco. Ottima prova del garfagnino Roberto Cappello

Una grande prova atletica e tecnica, frutto di una buona e continua preparazione, per Alberto Cappello, il forte atleta del Gp Parco Alpi Apuane team Ecoverde di Castelnuovo, specialista nelle lunghe distanze, impegnato nella gara internazionale Off road Umbt Ultra Trail del Monte Bianco, sulla distanza di 61 km, con l’importante dislivello di 3.500 metri. Nella classifica finale, con oltre 20 mila partecipanti provenienti da tutto il mondo, Alberto Cappello ha chiuso al 291° posto assoluto e secondo italiano nella Categoria mm 50. "Ho raggiunto telefonicamente Alberto subito dopo la gara – dice il presidente Graziano Poli – e il nostro grande fondista, nonostante qualche fastidio muscolare, si è dichiarato soddisfatto per questo buon risultato in un contesto di alto livello mondiale". Sempre in casa Parco Apuane, alla "Trofeo Corrilunigiana" di 11,5 km, vittoria di categoria per Gianni Francesconi e Fabrizio Santi, secondo posto di categoria per Roberto Ria e Flavia Cristianini e buona prova per Maurizio Pierotti e Giuseppe Cirivello.

Dino Magistrelli