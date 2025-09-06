Lorenzini e Allegrucci out. Dopo gli infortuni in Coppa

Come era prevedibile gli infortuni capitati a Lorenzini ed Allegrucci nel corso della partita di Monsummano di Coppa Italia contro la Larcianese, costringeranno i due terzini rossoneri a saltare parecchie gare, in particolare Lorenzini. Nella giornata di ieri, la società ha diramato il bollettino medico relativo allo stato di salute dei calciatori Luca Lorenzini e Manuel Allegrucci, dopo essere stati sottoposti ad accertamenti strumentali. Gli esami hanno evidenziato, per Luca Lorenzini, la lesione parziale di un legamento della caviglia sinistra, a seguito di un trauma distorsivo. Per Manuel Allegrucci è stata invece riscontrata una lesione miotendinea al retto femorale. Entrambi i giocatori hanno già iniziato il programma riabilitativo predisposto dallo staff medico rossonero, con l’obiettivo di favorire il rientro in campo nei tempi più rapidi possibili. due infortuni seri, insomma. Ecco spiegato perché la società è corsa subito ai ripari puntando sul ventenne Matteo Mauro, che ieri è stato ufficialmente tesserato. Il difensore ha iniziato nella Lodigiani Roma, quindi è passato alla Nuova Florida e di qui al Monterotondo in serie D, dove ha collezionato più di 40 presenze, società dalla quale si è svincolato nel luglio di quest’anno. Si tratta di un "rinforzo" di spessore per la categoria.

Mauro potrebbe essere a disposizione di mister Pirozzi, per l’esordio casalingo contro la Cerretese, che prima dell’ingaggio dell’ex del Monterotondo, poteva contare sui soli difensori Santeramo, Rotondo, Venanzi e Xeka, dal momento che anche Pupeschi è out, causa squalifica. Ovviamente il tecnico rossonero dovrà valutare le condizioni fisiche di Mauro che oggettivamente non può essere sullo stesso livello di chi si sta allenando da parecchi giorni. Intanto continua a salire l’interesse dei tifosi rossoneri per la squadra, sia alla luce della numerosa presenza nella gara di Monsummano (più di 400 sostenitori), sia nella sottoscrizione degli abbonamenti. Ora l’obiettivo è andare oltre quota 600, che per la categoria rappresenta sicuramente un grande traguardo.

Ricordiamo, infine, i prossimi appuntamenti che attendono la squadra allenata da Pirozzi: domenica 14 settembre Lucchese-Cerretese "prima" di campionato al Porta Elisa alle 15, mercoledì 17 settembre, sempre a Lucca, Lucchese-San Giuliano, seconda gara di coppa Italia con inizio alle 17.

Emiliano Pellegrini