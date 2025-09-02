Le Mura Spring a canestro. Verso la nuova stagione

Va in archivio la prima settimana di allenamenti in casa Le Mura Spring. Sotto gli occhi attenti del nuovo coach Marco Pistolesi e del suo assistente Emanuele Merola, le biancorosse si sono allenate con il preparatore atletico Nadia Centoni, svolgendo sia allenamenti fisici che tecnici. L’impressione è stata subito ottima, con il roster, che ha iniziato sin dalle prime battute a prendere confidenza con il nuovo trainer e a calarsi nuovamente nella mentalità della B femminile, un campionato che anno dopo anno diventa sempre più difficile e selettivo. Il roster ed Le Mura Spring è composto dal capitano il play Sofia Michelotti, dall’ala grande Elena Capodagli, dal play Sofia Dianda, dalla guardia Sofia Morettini, dal play Sara Ceccarini, dall’ala piccola Arianna Geremei, dalla guardia Federica Papa, dall’ala piccola Francesca Chiti, dalla guardia Sofia Maffei, dall’ala grande Francesca Evangelista e dall’ala-centro Serena Bona.

Un giusto mix di esperienza e gioventù, che sicuramente proverà a bissare la stagione passata, provando ad alzare l’asticella, dopo aver mancato per un soffio la finale nazionale playoff. Ancora una volta il ds Imma Gentile, ha portato a Lucca giocatrici interessanti e d’esperienza come Ceccarini e Bona, che sono un lusso per la categoria, visto i loro trascorsi anche in campionati maggiori.

"Questi primi giorni di allenamento – ha commentato Marco Pistolesi – sono andati bene. La squadra ha dimostrato, disponibilità, voglia ed attenzione, ma è normale che sia cos’ soprattutto nei primi giorni della stagione con un allenatore nuovo. Siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto, delle cose che abbiamo cominciato ad inserire sia a livello tecnico che di gioco che poi vorremmo ad ottenere anche durante l’anno. Nella squadra comincia ad accusare un pò i carichi, ma è normale che sia soprattutto nei primi giorni, ma dobbiamo tenere duro, continuare a lavorare e goderci i giorni di riposo, cercando di recuperare le energie fisiche e mentali per ripartire la questa settimana ancora più carichi".

Il primo impegno ufficiale per Le Mura Spring, sarà il torneo del Settembre Lucchese, che si disputerà il 13 e 14, dove prenderanno parte anche la formazione Under 17 biancorossa assieme a Jolly Acli Livorno, Perugia e Firenze Academy. E proprio la formazione fiorentina sarà il primo avversario delle biancorosse sabato 3 ottobre nella prima giornata di regular season anche se il calendario è ancora provvisorio. Prima però ci saranno i quarti di finale di Coppa Toscana Trofeo Lorenzo Lunghi, dove dovranno vedersela con la vincente della sfida tra Cmb Valdarno e Pontedera.

