La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Lucca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto in moto Meteo ToscanaQuattro Hotel Elba Incidente mortaleInvestito e uccisoSalvato nel bosco
Acquista il giornale
CronacaLa sindaca di Glasgow sulle orme di Puccini
9 set 2025
MARCO NICOLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Lucca
  3. Cronaca
  4. La sindaca di Glasgow sulle orme di Puccini

La sindaca di Glasgow sulle orme di Puccini

Una mattinata all’insegna dell’arte, della storia e del dialogo internazionale, ha visto protagonista la sindaca di Glasgow, Mrs. Jacqueline McLaren,...

Al centro la sindaca di Glasgow, Mrs. Jacqueline McLaren, con Ilaria Del Bianco e il sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti

Al centro la sindaca di Glasgow, Mrs. Jacqueline McLaren, con Ilaria Del Bianco e il sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti

Per approfondire:

Una mattinata all’insegna dell’arte, della storia e del dialogo internazionale, ha visto protagonista la sindaca di Glasgow, Mrs. Jacqueline McLaren, in visita ufficiale domenica 7 settembre alla Casa Museo del Maestro Giacomo Puccini di Celle. Accolta dal sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti e dalla presidente dell’Associazione Lucchesi nel Mondo, Ilaria Del Bianco, e accompagnata da rappresentanti istituzionali locali, la Lord Provost ha potuto immergersi nel luogo che custodisce le radici familiari e artistiche del celebre compositore lucchese.

La visita si inserisce nel quadro delle relazioni culturali tra la città di Glasgow e il territorio lucchese, rafforzate negli ultimi anni grazie a iniziative congiunte promosse proprio dall’associazione Lucchesi nel Mondo, che da oltre cinquant’anni si impegna a mantenere vivi i legami tra la Lucchesia e le comunità di origine lucchese sparse nel mondo.

La Casa Museo di Celle, gestita con passione e competenza dalla sezione locale dei Lucchesi nel Mondo, rappresenta uno dei tre poli museali dedicati a Puccini nella provincia di Lucca. Oltre a custodire cimeli, documenti e strumenti appartenuti alla famiglia del Maestro, il museo è sede di eventi culturali, concerti e iniziative di promozione del territorio, spesso in collaborazione con enti internazionali e rappresentanze diplomatiche.

"È stato un vero onore accogliere la Lord Provost di Glasgow in un luogo così carico di significato per la nostra comunità e per la storia della musica mondiale - ha dichiarato il sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti - La visita di Mrs. McLaren è stata un momento di grande orgoglio, condiviso con tutti gli abitanti di Celle dei Puccini, che hanno saputo accogliere con calore e partecipazione una figura istituzionale di rilievo internazionale. Questo incontro è il segno tangibile di quanto la cultura possa essere ponte tra territori e popoli".

L’associazione Lucchesi nel Mondo, fondata nel 1968, ha assunto negli anni un ruolo centrale nella promozione della cultura lucchese all’estero. A Celle dei Puccini, l’associazione organizza regolarmente concerti lirici, mostre, incontri con le comunità di emigrati e attività didattiche, contribuendo a rendere il borgo un punto di riferimento per il Turismo delle Radici. La visita della sindaca di Glasgow si inserisce in un contesto più ampio di scambi culturali e celebrazioni legate al Settembre Lucchese. L’incontro a Celle dei Puccini conferma il ruolo centrale del borgo e della Casa Museo del Maestro come luoghi di memoria, dialogo e promozione culturale, capaci di attrarre visitatori da ogni parte del mondo. Un giorno speciale che ha unito due città, due storie e due comunità nel nome della musica e dell’amicizia.

M.Nic.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Turismo