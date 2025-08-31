La ‘guerra‘ del nuovo ponte. Baccelli: ”C’è chi costruisce e chi fa comunicati stampa”

"C’è chi costruisce nuovi ponti. E chi fa comunicati stampa. Ad ognuno il suo modo di amministrare": è la piccata risposta dell’assessore regionale Stefano Baccelli alle critiche mosse dagli esponenti di Fratelli d’Italia Fantozzi e Buchignani circa la scelta di inaugurare il nuovo ponte sul Serchio a una settimana dal voto per il rinnovo del consiglio regionale, nell’ottobre prossimo. Baccelli, sotto il cui mandato come presidente della Provincia furono mossi i primi passi 13 anni fa per la realizzazione dell’importante opera, ricostruisce le fasi che hanno permesso di arrivare al risultato finale.

"Lucca – scrive sul suo profilo Facebook – meritava un ponte che fosse anche di gran pregio architettonico, al reperimento delle risorse economiche per il concorso, per il progetto preliminare, definitivo, esecutivo. Al finanziamento a più riprese dell’infrastruttura da parte della Regione Toscana, con risorse del fondo sviluppo e coesione, con risorse proprie della bilancio regionale grazie al presidente Giani. Al costante accompagnamento, nei miei diversi ruoli, di procedure complesse, modifiche normative e potenziali contenziosi. In pratica ho dovuto fare il presidente della Provincia di Lucca per 9 anni, il consigliere regionale ed il presidente della commissione infrastrutture per 5 anni e l’assessore regionale per altri 5 per vederlo finalmente realizzato".

"Fantozzi e Buchignani – aggiunge – hanno impiegato invece pochi minuti per scrivere (?) lo sciocco, volutamente (spero) inesatto, inconsistente comunicato stampa che potete leggere qua sotto. Questo sì scorretto. Un assessore ai lavori pubblici del comune di Lucca che fa finta di dimenticare che è stata la Regione Toscana, sotto la presidenza di Eugenio Giani a finanziare quasi interamente, con 10 milioni di euro, l’asse suburbano, peraltro viabilità comunale, che, una volta terminato, valorizzerà appieno l’efficacia viabilistica del Nuovo Ponte e costituirà una mini complanare della città. Un consigliere regionale che sottovaluta la realizzazione del raddoppio della tratta Montecatini-Pistoia, lungo la linea Viareggio-Lucca-Firenze, infrastruttura fondamentale per la nostra provincia, con un investimento di 337 milioni di euro, il cui esercizio sarà finalmente avviato questo 15 settembre. Entrambi che omettono di riconoscere che queste due opere, Nuovo Ponte e Raddoppio, sono gli interventi più importanti a beneficio del nostro territorio degli ultimi 20 anni ed il ruolo decisivo svolto in entrambi i casi dalla Regione. Sono molto orgoglioso del lavoro fatto, che credo lascerà un segno distintivo in termini di utilità, concretezza e bellezza alla nostra città ed alla nostra comunità".

Baccelli, nel sottolineare che sono tante le persone che lo fermano per strada per ringraziarlo del nuovo ponte e che non spende comunque una parola sui due suoi successori in Provincia nella realizzazione, non manca di definire grottesco il riferimento di Fantozzi e Buchignani al sindaco Fazzi.

"Semplicemente grottesco – conclude – è il riferimento al sindaco Fazzi. La cui opera meritoria, secondo i Due, sarebbe da attribuire al centrodestra lucchese. Il centrodestra lucchese?!? Quello stesso che, sotto la leadership dell’allora presidente del Senato ed oggi senatore della Repubblica, prof. Marcello Pera, lo mandò prematuramente e drammaticamente a casa?".

Fabrizio Vincenti