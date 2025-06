"Sul ponte solo polemiche del Pd". L’attacco del consigliere Battaglia

"Probabilmente il Partito Democratico non è aggiornato su ciò che accade in città oppure mente sapendo di mentire". Così il consigliere di maggioranza Massimo Battaglia replica ai dem che alcuni giorni fa – a seguito del differimento al prossimo autunno della conclusione prevista per la fine dei lavori per la ricostruzione del ponte di via Falcinello e delle conseguenti proteste dei cittadini che risiedono nella zona interessata - erano tornati a intervenire sui disagi causati dal protrarsi delle tempistiche per la realizzazione dell’infrastruttura, accusando la giunta Ponzanelli di "negare l’evidenza". "Che la fase di realizzazione dei pali di fondazione del ponte fosse incompatibile con la presenza di acqua corrente nel greto del Calcandola – spiega il consigliere di Cristina Ponzanelli sindaco - era noto almeno dallo scorso febbraio". Passando poi alla mancata presenza degli operai riscontrata dal Pd negli ultimi giorni di sole il consigliere Battaglia, precisando che nella giornata di martedì gli addetti ai lavori erano presenti, puntualizza che "la loro presenza è legata alla fornitura del calcestruzzo da parte di ditte esterne come ribadito ufficialmente in consiglio comunale dall’assessore Borrini appena dieci giorni fa". Per il consigliere di maggioranza si tratterebbe di "ovvie e usuali dinamiche di cantiere, che nulla hanno a che vedere con la politica, la quale – dopo aver progettato, finanziato e appaltato un’opera attesa da decenni – nulla può fare se non chiedere alle ditte e ai tecnici di accelerare ogni fase il più possibile. Sarzana merita di più, un minimo di senso di responsabilità da chi si vorrebbe candidare a governare in alternativa. Ma è ormai chiaro che questo non sia più l’obiettivo del Pd sarzanese, che ha rinunciato a una qualsiasi proposta alternativa di governo, preferendo la polemica sterile e la disinformazione, pur di soffiare sui disagi vissuti dai cittadini". Da tenere presente che proprio il punto sui lavori che insistono sul ponte di via Falcinello, sarà all’ordine del giorno nell’incontro che si terrà sabato mattina, alle 11, si svolgerà alla Bocciofila di via Paradiso.

Elena Sacchelli