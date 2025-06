Tarros e Cellerini: l’accordo è raggiunto

In attesa di capire chi sarà il nuovo playmaker titolare dopo la rinuncia ad Alvaro Merlo che è tornato in Argentina la Tarros si sta guardando intorno. E soprattutto sta facendo gli esami di valutazione.

"Cerchiamo - spiega Maurizio Caluri direttore sportivo della Tarros – un profilo che abbia leadership in campo e punti nelle mani". E sicuramente l’altra sera durante il primo giorno di ‘casting’ in via Parma il giovane e talentuoso Francesco Tedoldi ha fornito buone impressioni. Ecco che il club bianconero ufficializza la seconda novità stagionale. Dopo l’arrivo dello sloveno Primož Kmetic, esterno classe 2001, in riva al Golfo approda Jacopo Cellerini, giovane classe 2006 che ha fatto tutta la trafila a Montecatini, sponda Gema. Play-guardia di 190 centimetri, coach Da Re lo ha fatto esordire in B Nazionale dove ha collezionato, seppur non con molto minutaggio, comunque ben 16 gettoni a referto. Nella stagione 2021-2022 aveva debuttato appena 15enne nel campionato di C Gold mentre in quella successiva sono arrivati i primi punti in Serie B contro Campus Varese. "Jacopo è un giocatore dotato di grande atletismo, buona mano, è molto forte in difesa ed è abituato a lavorare da professionista – commenta ancora Maurizio Caluri – . Quest’anno, quando è stato chiamato in causa, ha sempre risposto presente, dando il proprio contributo anche il momenti cruciali: basta pensare alle due triple decisive per la vittoria messe a segno contro San Severo, in un campionato di livello altissimo come la B Nazionale. Siamo convinti che ci darà un grande contributo la prossima stagione". Cellerini dunque nelle aspettative dovrebbe unire la propria gioventù anagrafica all’esperienza comunque già maturata nei campionati senior, fattori che accompagnati alle qualità tecniche di cui dispone e all’esuberanza fisica e dedizione al lavoro lo dovrebbero far maturare ancor più nonostante la giovane età oltre che trovare spazio e minutaggi importanti. Il club nei giorni scorsi ha ottenuto la permanenza in maglia bianconera, sempre con la fascia di capitano e il ruolo di guardia titolare di Ramon Josandel Ramirez. Un elemento cardine delle difesa della squadra.

"Siamo ripartiti da un giocatore importante che farà un altro campionato di livello, come quello scorso ed anche di più – conclude il direttore sportivo Maurizio Caluri – siamo davvero molto contenti di essere riusciti a trovare l’accordo e come già ribadito speriamo che possa rimanere con noi ancora tanti anni". E adesso prosegue il ‘casting’ al PalaSprint, per mettere sotto la lente d’ingrandimento alcuni profili che potrebbero interessare la Tarros per completare il gruppo dei 15 da mettere a disposizione del nuovo allenatore Gabriele Ricci.

Gianni Salis