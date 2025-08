“La città ha bisogno di un nuovo carcere“

Quando si parla di sicurezza difficile non pensare alle condizioni di vetustà e sovraffollamento del nostro carcere San Giorgio. Su questo interviene oggi l’associazione cittadina “Per Lucca e i suoi paesi“. “Ci pare interessante per la città di Lucca la decisione presa dal governo nazionale, il quale intende finanziare la costruzione di nuovi istituti penitenziari – premette l’associazione –. Come noto il carcere di San Giorgio rappresenta uno dei peggiori casi nazionali di sovraffollamento; d’altro canto la struttura è un antico monastero e la sua trasformazione in penitenziario risale ad oltre duecento anni fa, quando Lucca era la capitale del principato di Elisa Bonaparte Baciocchi. Il carcere di Lucca è dunque vecchio ed inadeguato“.

“A questo possiamo aggiungere – così Per Lucca – , guardando agli interessi locali, che la struttura del San Giorgio, opportunamente riconvertita ad uso culturale, sociale ed abitativo, costituirebbe il volano di sviluppo per una parte del centro storico che, fortunatamente, è ancor oggi al di fuori dal circuito turistico e quindi sede potenziale di uno sviluppo centrato sugli interessi dei lucchesi e in particolare dei residenti del quartiere. Ci appelliamo dunque al Sindaco perché si attivi subito interloquendo con il governo nazionale e chiedendo con forza che a Lucca si progetti e si faccia un nuovo carcere“.

L.S.