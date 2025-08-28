Incontrarsi a Mandorla...D’estate!. Si alza il siprario su “Prima di tutto“

LUCCAIl cortile di Mandorla farà da palcoscenico a “Prima di Tutto”, nuovo appuntamento teatrale di “Pianostrada. Incontrarsi a Mandorla...D’estate!”. Questa sera alle 18.30 gli attori e le attrici del Gruppo Teatrale “C’Entra”, formata da persone dei centri diurni disabili “Giocoraggio”, “Capannone”, “Cimbilium” e del progetto di autonomia D.A.I.L.A., proporranno al pubblico una performance teatrale di grande valore e qualità.

Il gruppo teatrale “C’Entra” conduce attività̀ inclusive di teatro sociale con operatori specializzati ed esperti, allestendo performance e partecipando ad iniziative pubbliche e rassegne. E’ promosso da più di 15 anni dalla Cooperativa C.RE.A. e le attività dei Centri coinvolti sono gestite in convenzione con la zona distretto Versilia dell’ASL Toscana Nord Ovest.

Grazie al laboratorio di teatro e drammatizzazione chi partecipa è in grado di potersi esprimere liberamente come preferisce: il movimento e il gesto, insieme alla musica, sono strumenti importanti per la comunicazione e per la costruzione di un’azione scenica. Alcuni degli ultimi spettacoli e performance del Gruppo Teatrale sono Fili Sottili (2023), Zambot 3 (2019), ActionT4 (2018), Cromie (2015), Cronache d’insieme (2014), Carta Musica (2013), Segni (2012). In provincia di Lucca sono stati presentati ad eventi come “Mitos” (Meeting Italiano di Teatro Sociale), “L’ora d’aria”, la rassegna di teatro sociale, la rassegna di Porcari di Teatro per il Sociale, la Festa della Toscana.

I testi dello spettacolo “Prima di Tutto” sono di Serena Del Cima, Leonardo Palmerini e Giacomo Bicchieri, con la regia di Paolo Simonelli.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita per cinquanta persone nello spazio esterno dell’edificio di via Elisa che accoglie persone adulte con disabilità, facilitando l’incontro della città con chi in quella casa ci vive. Il programma estivo prevede l’ultimo evento l’11 settembre. Si svolgono nella struttura promossa dalla Fondazione per la Coesione Sociale in collaborazione con la Fondazione Fahre Impresa Sociale e Anffas grazie ad un progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Per più informazioni, consultare direttamente il sito ufficiale, www.fondazionecoesionesociale.it.