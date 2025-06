Incidente a Lucca, mezzo pesante si ribalta sulla Bretella

Lucca, 19 giugno 2025 – Incidente stradale questa mattina, intorno a mezzogiorno, sulla Bretella Lucca-Viareggio.

Un mezzo pesante si è ribaltato sulla carreggiata in direzione Firenze, poco prima dell’immissione sull’autostrada A11 Firenze-Mare. In quel punto la strada curva e il limite di velocità si abbassa bruscamente.

In questo caso il mezzo pesante, che trasporta materiale tessile, dopo la sbandata è finito su un fianco contro il guard rail che delimita la carreggiata.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Lucca, per rimettere in asse il tir. Sul posto presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato assistenza medica al conducente del mezzo pesante, la polizia stradale e personale di Autostrade per l’Italia.