Guide locali di Google. In città l’Euromeetup alla scoperta dei tesori

Local Guides di Google sbarca a Lucca. L’Euromeetup delle guide volontarie di Google, ovvero tutti coloro che aggiungono recensioni, foto, correggono informazioni sulle attività, sui posti, aggiungono e rettificano strade e cosi via, si terrà nella nostra città a partire da oggi fino a sabato prossimo.

L’Euromeetup è un evento nato nel 2018 per mettere insieme diverse Local Guides da varie nazioni europee in un’unica città ospitante a rotazione sia per divulgare informazioni su Google Maps che sul territorio e sulla città ospitante, è stata un’idea di uno dei moderatori appunto nel 2018. Nel 2018 era a Cracovia, nel 2019 a Ghent, pausa Covid, e nel 2023 di nuovo a Monaco, l’anno scorso a Manchester, e quest’anno tocca appunto all’Italia e a Lucca, dove si ritroveranno una cinquantina di guide proveniente da tutta Europa.

Sarà insomma l’occasione non solo per ritrovarsi ma anche per visitare e conoscere la città, oltre agli aggiornamenti legati a Google Maps. Nel programma infatti ci saranno eventi organizzati sia da Google direttamente che dai moderatori del programma e dalle Local Guides direttamente per la promozione sia del programma, di Google Maps e ovviamente anche del territorio con la collaborazione del Comune di Lucca e della Fondazione Puccini.

In questi giorni di permanenza a Lucca, le guide effettueranno un vero e proprio checkup della città e del territorio: dal Ciclotour sulle orme di Giacomo Puccini, alla visita alle Torri delle Ore e Guinigi, a Villa Guinigi e Palazzo Mansi, al Puccini Museum, ma parteciperanno anche a uno spettacolo organizzato dalla Contrade di San Paolino e ai padiglioni del Lucca Historiae Fest sui baluardi, oltre, naturalmente, a una visita accurata delle Mura cittadine.

F.Vin.