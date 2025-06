Le opere Biagioni a Roma. Esposte a Palazzo Pamphili

L’artista barghigiano Emanuele Biagioni sempre più al centro dell’attenzione di pubblico e critica. Da qualche settimana è stata aperta una collaborazione con il lussuoso hotel Eitch Borromini a Palazzo Pamphili di Roma, una dimora storica del 1600 disegnata dal Borromini, dove gli ospiti possono trascorrere le loro vacanze tra gli affreschi seicenteschi, far colazione davanti la fontana dei Quattro Fiumi del Bernini ascoltando il suono delle campane dell’ adiacente Sant’Agnese in Agone e salendo sulla splendida terrazza possono ammirare tutte le meraviglie e la storia della città. Insomma un luogo dove l’arte, la bella arte, è davvero di casa. Ora le opere di Biagioni arricchiscono il secondo dei quattro piani dell’hotel. Sono 18. Questa esposizione non ha una data di chiusura e sicuramente i suoi lavori rimarranno in questo luogo speciale fino al prossimo anno. "Ringrazio per la disponibilità il direttore Daniele Zarfati che mi ha accolto. Sono davvero particolarmente orgoglioso di questa collaborazione che per me è un altro passo importante". Per quanto riguarda Emanuele, come tutti gli anni, allestirà anche una temporary gallery in piazza Angelio per il periodo estivo. L’apertura è fissata al 3 luglio. Sarà l’occasione per festeggiare i 30 anni dalla sua prima esposizione.