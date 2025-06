In San Francesco omaggio a Strauss. Festa con la Wiener Concert-Verein

Sarà la grande musica classica a chiudere l’edizione 2025 di Anniversario in Concerto: domenica 29 giugno, la Wiener Concert-Verein porterà nella Chiesa di San Francesco un omaggio a Johann Strauss, nel bicentenario della sua nascita. Il concerto si inserisce nel cartellone della rassegna ideata e promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che ogni anno celebra la riapertura del Complesso Conventuale di San Francesco, oggi punto di riferimento per la vita culturale della città.

Fondata nel 1987 da giovani membri della celebre Vienna Symphony Orchestra, la Wiener Concert-Verein (WCV) è un’orchestra da camera di fama internazionale che affonda le proprie radici nella grande tradizione musicale viennese. I suoi membri sono tra i musicisti più preparati e motivati della scena austriaca, uniti dal desiderio di costruire ponti tra il repertorio classico e la musica contemporanea. La WCV si distingue per il suo approccio inclusivo e innovativo: ha eseguito in prima assoluta oltre cento opere di compositori austriaci contemporanei – tra cui H.K. Gruber, Richard Dünser e Johanna Doderer – confermando il proprio ruolo di riferimento per la musica d’oggi e dimostrando che la contemporaneità può parlare a pubblici di ogni età. Alla Chiesa di San Francesco, l’orchestra porterà in scena un repertorio dedicato interamente a Johann Strauss (1825–1899), il “re del valzer”, raramente eseguito a Lucca.

Un concerto brillante e coinvolgente, nella migliore tradizione viennese, che saprà unire eleganza, ritmo e virtuosismo. Nel corso della sua attività, la Wiener Concert-Verein ha collaborato con alcuni dei più grandi interpreti del panorama internazionale, tra cui Renaud Capuçon, Khatia Buniatishvili, Fabio Luisi, Mischa Maisky, Krzysztof Penderecki, Emmanuel Tjeknavorian, solo per citarne alcuni. Si esibisce regolarmente nei principali festival europei e in tournée in Asia e Nord America.

Accanto alla produzione concertistica, la WCV mantiene un forte impegno nella formazione, offrendo a giovani musicisti l’opportunità di crescere attraverso esperienze dirette con un’orchestra di eccellenza. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della grande musica. Biglietti disponibili a partire dalle 12 di martedì 24. ingresso gratuito, prenotazione su www.fondazionecarilucca.it.