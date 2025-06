Le note di Rtc. Con il ricordo di Bartoletti

Per gli appassionati di Wagner. Era in uso nell’800 proporre arrangiamenti orchestrali da opere liriche: lo svedese Henk de Vlieger ha "osato" usare tale metodo per le monumentali partiture wagneriane (lo stesso Wagner si sarebbe forse opposto all’impresa…). Ecco Tristan und Isolde, il poema supremo d’amore di oltre cinque ore condensato in Suite Sinfonica in meno di un’ora oggi su Rete Toscana Classica alle 18.40. Segue una registrazione dal vivo de La sagra della primavera di Stravinskij (alle 19.32), direttore Lorin Maazel. Domani prosegue il singolare ciclo di trasmissioni (a cura di Delia Casadei) che raccontano scherzi, follie, risate nell’opera lirica (alle 18.40). Martedì, il 10 giugno del 1926 nasceva a Sesto Fiorentino il maestro Bruno Bartoletti, eclettica figura di direttore interprete di opere del teatro musicale del ‘900 (è stato presente anche a Prato con la nostra Camerata); Rtc e Bartoletti per Rossini, Verdi, Ponchielli alle 10.07. Mercoledì Nel regno della Natura secondo il poema di Dvorak diretto da Seiji Ozawa (alle 19.10). Giovedì, due registrazioni storiche che illustrano le atmosfere suggessive della notte: Notti nei giardini di Spagna di De Falla (alle 18.07, Rubinstein al pianoforte, 1957) e Les nuits d’été di Berlioz (alle 19) con la voce di Leontyne Price, soprano, direttore Fritz Reiner. Muti dalla Scala e da Philadelphia (alle 20.30) dirige la Sinfonia n.8 e la n.9 di Beethoven. La dolcezza di Tosti per la voce vellutata di baritono di Bruson: La sera e Consolazione (alle 22.34).

Venerdì: in questo giorno del 1855 la prima a Parigi de I vespri siciliani; in francese, Verdi torna al tema patriottico: celebre la sinfonia con la forza di imporsi nei concerti, così come il famoso balletto Le quattro stagioni d’obbligo nei grand-opéra sui palcoscenici francesi (anche se Verdi non ne fosse entusiasta). Una selezione su Rtc dalle 9 alle 10.30. Sabato (alle 20.30) Capriccio: Strauss in questa ultima opera del 1942, conversazione per musica in un atto, si domanda "cos’è più importante: la poesia o la musica?". Dilemma eterno, gia affrontato da Salieri nel 1786 con Prima la musica poi le parole.

Goffredo Gori