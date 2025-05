Dalla Francia fino a Lucignana, Alexandre arriva in bicicletta alla libreria di Alba Donati

Lucignana, 3 maggio 2025 – Arrivi importanti alla Libreria Sopra la Penna di Alba Donati che, in questo caso speciale, non riguardano però copie di libri particolarmente ambiti e attesi dai lettori appassionati che frequentano abitualmente il caratteristico cottage letterario della famosa poetessa e scrittrice di Lucignana, Si tratta, bensì, della venuta di un cinquantenne giunto appositamente per visitare la caratteristica libreria del borgo nel Comune di Coreglia, direttamente dalla Francia in sella alla sua bici, con la quale ha percorso circa 900 km.

Lo scorso anno Alexandre Donnat, questo è il nome del francese appena arrivato a Lucignana, ha avuto una grande crisi personale e in questo delicato periodo della sua vita ha trovato conforto nella libreria “Nos madeleines de Proust & Salon de thé” in Place Jean Monnet a Saint Rambert, dove ha passato molto del suo tempo a leggere, immergendosi in mille mondi diversi. Tra i tanti, ha scoperto quello di Alba Donati e della sua Libreria sulla collina, compreso il paese e la comunità locale tanto care alla scrittrice, e ne è rimasto folgorato. Da qui, una sorta di presa di coscienza, di rinascita, forse la necessaria spinta utile per riprendere a vedere nella giusta ottica tutte le opportunità che non riusciva più a focalizzare lucidamente. Con questa nuovo spirito in Alexandre si è fatta strada la decisione di iniziare un viaggio per conoscere personalmente Alba Donati, la Libreria sopra la Penna e Lucignana, scegliendo la sua bici come mezzo di trasporto. Partito dalla Francia il 20 aprile, è finalmente giunto, affaticato, ma felice, a Lucignana, accolto con grande calore da Alba. Un incontro colmo di empatia, emozione e tanta felicità da parte di entrambi, siglato da un aperitivo gustato insieme nel bel giardino di fronte alla Libreriaper consolidare un legame iniziato con i primi contatti tra i due partiti dopo la lettura del libro “magico” da parte di Alexandre.

E di magia si può ben parlare per l’opera “La libreria sulla collina” di Alba Donati, che genera positività e stimola il coraggio, dona calma e pace interiore, ispira all’emulazione. A sua completa insaputa e della sua autrice, che all’interno del memoir ha inserito le sue emozioni più intense, promuove la socialità e riesce persino a lenire i mali dell’anima.