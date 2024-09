La Poesia fa da sfondo all’amore. Da tutta la Toscana per il "sì" di Alba Donati e Pierpaolo Orlando

Una nuvola di tulle bianco, come impalpabile cornice alla miriade di emozioni colorate in continuo divenire, e un corpetto semplice nascosto da una mantella di velo, per l’abito nuziale della poetessa e scrittrice Alba Donati che, ieri mattina alle 11, si è unita in matrimonio nella sua Lucignana con il compagno di vita, di avventure letterarie e di ambiziosi progetti culturali, Pierpaolo Orlando.

Insieme hanno dato vita alla famosa quanto piccola "Libreria sopra la Penna", rivitalizzato il bel borgo montano di Lucignana nel comune di Coreglia Antelminelli, proiettandolo in contesti letterari di rilievo nazionale e internazionale, creato il Festival Little Lucy, animato durante l’estate da incontri con autori di primo piano del panorama letterario italiano e impreziosito da importanti Premi, tra le tante altre iniziative attivate dal quel 7 dicembre del 2019, anno di nascita della Libreria di Lucignana.

Sulla stessa linea, costellata di semplicità e di tanta poesia, ieri hanno riempito il paese, per Alba Donati la "Casa" per eccellenza, di familiari, amici e appassionati lettori, pronti a onorarli e festeggiarli in una delle giornate già importanti della loro vita. Una cerimonia coinvolgente e dalla grande spiritualità nella chiesa parrocchiale di Lucignana dedicata a Santo Stefano, celebrata da don Giuseppe Andreozzi, parroco delle comunità di Coreglia, e da padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, definiti angeli da Alba, dove è entrata in punta di piedi, seppure avvolgendo il tutto, la Poesia. Quella delle promesse, grazie a un brano scelto dalla raccolta "Tu, paesaggio dell’infanzia", letto dalla stessa autrice e dedicato allo sposo, insieme alle parole di Pierpaolo tratte dal suo "Per ogni nome una poesia", lette per Alba. Poi musica, abbracci, baci e un brindisi sul sagrato della chiesa, condiviso in allegria con gli ospiti giunti a Lucignana da molte zone della Toscana e oltre, mescolati agli abitanti e ai tanti frequentatori del magico cottage letterario incastonato tra le pietre del borgo medievale protetto dagli Appennini e dalle Alpi.

Ospite d’onore, naturalmente, è stata la Libreria, che ha accompagnato anche i giorni prima del matrimonio e che sta crescendo con l’arrivo di un nuovo spazio in una struttura più grande e al chiuso, attualmente in fase di ristrutturazione. Gli sposi, infatti, hanno chiesto come dono di nozze non un supporto per un viaggio in mete esotiche, bensì una donazione destinata alla nascita della nuova libreria che garantirà l’ospitalità anche in caso di maltempo.

Desiderio sicuramente esaudito, almeno a leggere i tanti commenti di auguri per gli sposi e di conferma della loro richiesta, definita dagli stessi sposi "il più bel viaggio da condividere con tutti voi". I festeggiamenti sono poi proseguiti a Villa La Bianca di Camaiore.

Fiorella Corti