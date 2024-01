Oggi sposi... in Libreria. Celebra Alba Donati nella sua Lucignana: "Una scelta letteraria"

Lucignana (Lucca), 25 gennaio 2024 – “Galeotto fu il libro e chi lo scrisse". Con questa citazione dalla Divina Commedia di Dante, si potrebbe condensare l’inizio e l’evoluzione della bellissima storia di Glenda Giacomelli e Iacopo Benigni che ieri mattina si sono uniti in matrimonio a Lucignana, nel comune di Coreglia Antelminelli. Non ci troviamo certamente all’interno di un cerchio dell’Inferno dantesco, bensì in una sorta di Paradiso nella Valle del Serchio, all’interno delle mura medievali del bel borgo dove sorge la famosa "Libreria Sopra la Penna" nata dalla visione della letterata Alba Donati. Il luogo magico scelto, appunto, dalla coppia di giovani toscani, Glenda Giacomelli, insegnante in un Liceo di Prato, di Massa e Cozzile, e Iacopo Benigni di Pescia, per vivere una delle giornate più importanti della loro vita. Proprio dalla lettura del memoir "La Libreria sulla Collina", dove Alba racconta lo scorrere delle giornate nel suo cottage letterario di Lucignana, si fondano le basi che costituiscono la narrazione dell’originale e anticonformista scelta dei neo sposi.

"Dal potente interesse e dalla crescente curiosità che si andavano via via ingigantendo dopo ogni pagina del libro di Alba Donati, che ho letteralmente divorato - racconta Glenda -, al desiderio di vivere l’esperienza come volontaria nella Libreria, ripetuta con grande entusiasmo per due anni consecutivi, fino all’innamoramento totale per ogni situazione e persona conosciuta a Lucignana, il passo è stato più che breve. Quando poi ho prospettato a Iacopo la possibilità di celebrare il nostro matrimonio proprio nell’amata Libreria e la sua riposta è stata "Se non lì, dove?", ho capito che sarebbe stato un grande giorno, come, in effetti, è si è dimostrato essere. Sinceramente, andando anche oltre le più rosee aspettative". Tanta emozione, lacrime e calore per Glenda e Iacopo, circondati da tutta la comunità di Lucignana e accompagnata dagli amici e familiari più stretti.

In testa, Alba Donati con indosso la fascia tricolore (in foto) che tremante e commossa, parole sue, si è assunta di buon grado il compito di celebrare il rito civile. "Non è semplice spiegate il ventaglio di emozioni che questo evento straordinario, come lo chiamano i nostri sposi, ha suscitato in tutti noi, già fino dal momento della inattesa e graditissima richiesta di aprire le porte della libreria alle promesse di matrimonio - racconta Alba Donati a margine della semplice e intensa cerimonia -. Ci siamo commossi e la partecipazione è stata tanta. Bei momenti, di grande verità e amore, vissuti con la complicità e l’affetto reciproco. nato e cresciuto all’ombra della nostra libreria". Qualche giorno di relax in Garfagnana per gli sposi, amanti della montagna, poi rientro al lavoro in compagnia del loro sogno realizzato nel piccolo borgo incantato.