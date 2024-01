Innamorarsi tra i libri. Dopo lo stage tornano per sposarsi alla libreria “Sopra la Penna“

Che cosa si può trovare di particolarmente attrattivo in una libreria, naturalmente oltre l’ovvietà delle ultime novità letterarie, dei classici d’autore e dei tipici articoli correlati? Se si tratta della “Libreria Sopra la Penna“ della poetessa e scrittrice Alba Donati, sospesa sulla cima del bellissimo borgo di Lucignana, circondata dalle vette protettive delle Alpi Apuane e dell’Appennino ToscoEmiliano, si può affermare con grande tranquillità che qui si possono scovare preziosi e inattesi beni immateriali, oltre naturalmente ai libri, catalizzanti come calamite.

Quello che nel piccolo gioiello, incastonato tra le antiche pietre del paese nel comune di Coreglia Antelminelli, contribuisce a fare la differenza è la stessa atmosfera di cui è pervaso, l’aria che si respira, quel magico pulviscolo che sembrerebbe posarsi impalpabile sulle persone che si avvicinano e si incontrano nel minuscolo e fantastico cottage letterario e sostano nel suo rigenerante giardino attiguo. "Si tratta di una condizione generale che sa davvero di magico - commenta Alba Donati in un momento di relax nella sua abitazione di Lucignana in compagnia di Pierpaolo Orlando, altro fondamentale motore delle iniziative della Libreria - . Il clima di armonia si avverte e si riflette sui tanti visitatori, partendo dai giovani stagisti e stagiste, che passano da noi giornate ricche di incontri, ascoltando storie e creando amicizie, stringendo forti legami. Condivisioni che li avvicinano tra loro e continuano nel tempo. Basti pensa che siamo reduci da un fine d’anno fantastico, organizzato proprio da un gruppo di queste ragazze, che arrivano da diversi luoghi dell’Italia, e festeggiato tutti insieme a Lucignana, a due passi dalla libreria. Ognuna, sente profondamente la vicinanza al nostro luogo del cuore che è diventato anche il loro, in modo naturale e quasi incredibile. Se servissero altre dimostrazioni tangibili, posso annunciare un matrimonio che sarà celebrato in formula civile all’interno della libreria il prossimo 24 gennaio. Un mercoledì di festa per tutto il paese, per noi e per una giovane coppia toscana che ci ha scelto quest’estate, dopo un’esperienza di stage. Mi è stato anche chiesto di potere essere l’officiante e ne sono molto orgogliosa".

Motivo d’orgoglio per Alba Donati è anche il suo ultimo libro “La Libreria sulla Collina“, Giulio Einaudi editore, che a sua volta sta continuando a viaggiare sulle stesse ali magiche che muovono il cottage letterario di Lucignana; oltre 10 i paesi nei quali è stato tradotto, con il prossimo approdo in Russia, Albania e Portogallo.

Fiorella Corti