Maturità 2025, buona la prima. Le impressioni a caldo dei ragazzi, i sogni per il futuro

Lucca, 18 giugno 2025 – È ufficialmente partita anche a Lucca la maturità 2025, con la prima prova scritta di italiano. In tutta la provincia sono 3057 gli studenti coinvolti, tra candidati interni ed esterni, distribuiti su 164 classi in 46 sedi scolastiche. Un appuntamento atteso, carico di significato e di tensione, che segna un passaggio importante nella vita di tanti giovani.

Ieri mattina, all'uscita dagli istituti, tra volti tesi e sorrisi liberatori, non sono mancate le prime impressioni a caldo. A raccontare per prima la sua esperienza è Lara, studentessa del Classico, che ha scelto di affrontare la traccia storica: “Ho scelto il tema sul New Deal e la crisi del ’29. La notte prima degli esami non l’ho vissuta benissimo perché ero molto preoccupata per questa mattina. Però è stata comunque molto bella: abbiamo cantato tutti insieme in cerchio la canzone di Venditti, è stato un momento davvero emozionante.”

Alcuni maturandi a Lucca

Domani la attende la versione di latino, ma Lara sembra serena: “Sono tranquilla perché latino mi piace molto. Il peggio per me è andato. Dopo il diploma voglio studiare storia o filosofia. Sogno di diventare una giornalista”.

Soddisfazione anche per Chiara, che all’uscita ha esclamato sorridendo: “Pensavo peggio! Sono molto soddisfatta, ma incrocio le dita. Ho scelto la traccia su Pasolini, che mi piace molto.”

Anche per lei, domani sarà il giorno del latino: “Spero non esca Tacito…”, dice ridendo. Anche lei ha le idee ben chiare: “Da grande sogno di diventare un medico, quindi proverò i test appena possibile.”

Ottimismo contagioso anche per Giulia, che ha trovato nella traccia sul progresso scientifico l’occasione per esprimersi al meglio: “Prima prova andata benissimo, andassero tutte così! È un argomento che mi piace molto. Anche se può sembrare strano, sono riuscita a fare tanti collegamenti anche con la cultura greca e latina.”

Per quanto riguarda domattina, Giulia si dice pronta: “Buone aspettative e tanto ottimismo. Per il futuro ho tanti progetti, idee chiare invece poche, ma spero di trovare la strada giusta.”

E sulla notte prima degli esami commenta con ironia: “Me l’aspettavo più emozionante, invece è stata una notte come tante.” Tanto ottimismo anche al liceo artistico Passaglia, dove oggi è attesa la prova di architettura: "Per adesso credo di aver fatto un buon lavoro - ha detto Vittorio, che a settembre si iscriverà alla facoltà di cinema.

"La prova di architettura mi piace molto, proseguirò i miei studi proprio in questa materia", ha detto Daniel. Sogni chiari anche per Alessandro, che dopo gli studi artistici cambierà del tutto strada: "Io voglio entrare in Polizia, proprio come mio nonno - ha detto - Nella prima prova ho scelto la traccia su Borsellino, collegandolo anche con Peppino Impastato. Mi sembrava doveroso dedicare il mio tema a queste persone. La notte prima degli esami? Maratona di serie tv fino al mattino, poi dritto in classe".

Tra sogni, paure e speranze, il primo grande passo sembra quindi essere compiuto. E a giudicare dalle voci raccolte, i maturandi 2025 sembrano affrontare questi esami con la giusta dose di coraggio, determinazione… e tanta voglia di spiccare il volo.