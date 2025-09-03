I “Giocattoli“ di Caterina. La Paolinelli a Venezia

C’è anche l’attrice lucchese Caterina Paolinelli (nella foto di Riccardo Riande) in questi giorni tra gli attori che si ritagliano un po’ di spazio sulla scena legata alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. L’appuntamento è per venerdì 5 settembre alle ore 11 presso lo Spazio Regione Veneto - Veneto Film Commission con la proiezione del cortometraggio dal titolo “Giocattoli“ per la regia di Lena Rastegaeva, una produzione AMC Production.

“Giocattoli” affronta una tematica molto delicata, quella del suicidio infantile e pre-adolescenziale. La storia che racconta è ripresa da un fatto di cronaca realmente accaduto. I protagonisti sono Vincenzo Andrezzi (bambino protagonista), Giovanni Anzaldo, Zoe Pernici. Caterina Paolinelli interpreta la mamma di Matilde e viene coinvolta nel tragico suicidio del bambino perché suo fratello è compagno di classe della figlia.

“Il mio è un ruolo piccolo – sottolinea Caterina – ma anche molto bello ed intenso, in quanto il mio personaggio si trova presente nei momenti chiave e più drammatici della storia. Interpreto una madre, in questo caso felice e con una bella e serena famiglia, che si trova ad assistere alla tragica sorte di Claudio, il piccolo protagonista. Un progetto di grande valore al quale sono felice di aver preso parte“.