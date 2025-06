I Borbone a Lucca in note. Boccherini e Puccini

La storia dei Borbone a Lucca prende vita attraverso le musiche di Giacomo Puccini e Luigi Boccherini nel nuovo appuntamento di “Abitare l’infinito”, la rassegna ideata dal Centro di Promozione Musicale Animando, dedicata alla riscoperta del Settecento musicale lucchese. “I Borbone a Lucca” andrà in scena domani alle 21 al Real Collegio. Sul palco il quartetto Dulce in Corde, composto da Pamela Tempestini e Marina Del Fava (violini), Elisa Barsella (viola) e Rachele Nucci (violoncello), accompagnato da Lorenzo Phelan (violoncello) e Giacomo Martinelli (chitarra). Un viaggio musicale che ripercorre alcuni dei pezzi più celebri di Puccini e Boccherini, tra i quali la celebre “Musica notturna per le strade di Madrid”. Biglietti: 10 euro (soci Animando); 15 euro (non soci). Online: 8 euro (soci Animando); 13 euro (non soci). È possibile acquistare i biglietti sulla piattaforma www.oooh.events o sul posto, prima dello spettacolo.

Quartetto “Dulce in Corde”. Fondato nel 2018, dal 2024 è composto da Pamela Tempestini e Marina Del Fava (violini), Elisa Barsella (viola) e Rachele Nucci (violoncello). Ha studiato con il Quartetto di Cremona allo Stauffer Center (2019–2022) e seguito masterclass con musicisti di fama internazionale. Dal 2020 fa parte della rete “Le Dimore del Quartetto” e si è esibito in festival come “Lucca Classica”, “Musica con Vista” e “Ticino Music Festival”, oltre a collaborare con la Gioventù Musicale Italiana.