Cronaca
CronacaGrande attesa per il ritorno di Murabilia
31 ago 2025
PAOLO CERAGIOLI
Cronaca
Grande attesa per il ritorno di Murabilia

Da venerdì 5 a domenica 7 settembre sulle Mura una tra le più importanti manifestazioni nazionali dedicate al verde di qualità

Una foto d’archivio scattata durante una recente edizione della rassegna

Dare sfogo alla “creatività verde” di grandi e piccini, per imparare a coltivare, ritrarre fiori e migliorare giardini, orti e terrazzi: sono alcune delle tante attività che si potranno fare alla 24esima edizione di Murabilia, venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 settembre 2025 sulle Mura di Lucca con i migliori espositori ed esperti del mondo del giardinaggio internazionale. Organizzata da Lucca Crea insieme al Comune di Lucca, Murabilia è la mostra mercato del giardinaggio di qualità e della cultura del verde più importante della Toscana e fra le prime in Italia, inserita nel calendario fieristico nazionale, con il meglio del giardinaggio internazionale con oltre 200 espositori.

Vivaisti, artigiani e settore gastronomia, provenienti da tutta Italia e dall’estero (in particolare Francia, Slovenia e Germania), sapranno offrire al pubblico rarità botaniche, novità e riconferme di specie e varietà ormai affermate. Tanti ospiti internazionali, mostre ed esposizioni tematiche, appuntamenti e laboratori dedicati ai bambini e agli adulti, oltre 50 appuntamenti in tre giorni tra incontri, conferenze con gli esperti e novità editoriali, a cui si aggiungono visite guidate, dimostrazioni dal vivo e workshop con i protagonisti del verde italiano e internazionale e la possibilità di visitare il magnifico Orto Botanico, che ha superato i 200 anni d’età.

Il tema di quest’anno sarà “Arrampicare” inteso come piante rampicanti ed epifite, ma anche come sviluppo e conquista dello spazio coltivabile verso l’alto, all’insegna, una stratificazione del verde, in giardino, sui terrazzi o dentro casa. La pianta simbolo di questa edizione è la Lagerstroemia, con le sue incredibili fioriture, di facile coltivazione, versatile, e in grado di regalare incredibili soddisfazioni anche ai neofiti.

Murabilia è anche un evento per famiglie, dove i più giovani entrano da protagonisti, con ingresso libero fino ai 14 anni non compiuti (sempre accompagnati da un adulto), per partecipare al ricco programma dedicato allo Young Gardening e biglietto ridotto fino a 18 anni non compiuti e over 65. Infine, gli adulti che accompagnano bambini e bambine sotto i 14 anni potranno beneficiare di un biglietto a prezzo ridotto. L’attenzione riservata alle nuove generazioni si esprime con uno spazio dedicato alle bambine e ai bambini, per avvicinarli alla tutela e al rispetto della natura. Tantissime saranno le attività laboratoriali, creative e giocose, in collaborazione con le realtà del territorio. Il programma dettagliato degli eventi su www.murabilia.com. Orario: venerdì 5 settembre (10/19) - sabato 6 e domenica 7 settembre (9.30 /19).

© Riproduzione riservata

