Lucca
CronacaGran premio del teatro. Al Nieri ’Tutte chi na notte’
5 set 2025
LAURA SARTINI
Cronaca
Gran premio del teatro. Al Nieri ’Tutte chi na notte’

Domani sera sul palco la compagnia abruzzese ““La Bottega del Sorriso”

Riprende domani sera alle 21 al Teatro “I. Nieri” di Ponte a Moriano, la decima edizione del Gran Premio del Teatro Amatoriale Italiano, rassegna che vede protagoniste sedici compagnie provenienti da altrettante regioni vincitrici delle selezioni svoltesi nel 2024, in lizza per aggiudicarsi il “premio dei premi” della F.i.t.a.

La manifestazione, realizzata nell’ambito di ViviLucca, è una collaborazione tra Teatro del Giglio Giacomo Puccini e F.i.t.a., con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Protagonista del primo appuntamento del mese di settembre è la compagnia abruzzese “La Bottega del Sorriso”, che porta in scena “Tutti chi na notte!“, pièce teatrale, scritta da Romina Candelori e Tonino Ranalli e con la regia di Betty Gianforte, è ambientata negli anni Trenta sul Gran Sasso imbiancato da una bufera di neve: il gruppo composto dagli ospiti e dal personale in servizio in un albergo rimane improvvisamente isolato.

La notte è lunga, la corrente salta e, tra lampi e tuoni, emergono segreti, rancori sopiti, amori mai dimenticati e ambizioni inconfessate. Una storia che intreccia mistero e ironia, dove il pubblico sarà chiamato a ridere, a sospettare e a domandarsi fino all’ultimo… chi è stato?

I biglietti (5 euro) sono gratuiti per i tessereti Fita e per i i giovani under 18 e sono in vendita alla biglietteria del Teatro del Giglio e, prima dello spettacolo, direttamente al Teatro I. Nieri.

