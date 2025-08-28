‘Limone e caffè’ in scena. Scende in piazza il teatro

“Limone e caffè” serviti su un... piatto d’argento stasera all’Arco di Caniparola, nella piazza intitolata a Nello Masetti ‘Carlin’. Alle 21, infatti la Compagnia degli Evasi porterà in scena la sua pluripremiata commedia “Limone e caffè”, a ingresso gratuito grazie al patrocinio dell’assessorato alla cultura, alla Pro Loco e all’Università Popolare di Fosdinovo. Una divertente commedia romantica con la regia di Simone Tonelli. "Fra le mie esperienze romane sono stato allievo di Massimiliano Bruno dal quale ho avuto la concessione di adattare uno dei sui testi più famosi “Ancora un attimo” dal quale è stato tratto il film “Ti ricordi di me?” con Ambra Angiolini ed Edoardo Leo – racconta il registra Tonelli –. La pièce narra le vicende di due giovani un po’ emarginati, Roberto e Beatrice, che si conoscono in un modo consueto tra i giovani degli ultimi anni. Facebook? Instagram? No, dalla psicoterapeuta! Lui è cleptomane, e lei è narcolettica. Si conoscono e si vivono affrontando tutte le sfide che il destino gli para davanti. Ma possiamo veramente dire di poter stare tranquilli? Sempre? E’ vero che i gusti non si possono discutere, ma ci sono limiti da non oltrepassare? Limone e caffè sembrano inconciliabili come i caratteri, i sentimenti e le coscienze delle persone ma, qualche volta, con il giusto mix di amore e follia, si riesce ad assaporare anche un tale gelato. Tra furti, coppie in crisi, editori incapaci, amnesie, montagne russe, balletti sardi, sedute di gruppo e comportamenti disfunzionali, due dolci personaggi tentano di assaggiare la felicità, provando finalmente ad essere ‘normali’ come gli altri".

In scena gli attori Nicoletta Croxatto, Elena Mele, William Cidale, Carolina Sani, Marco Balma, lo stesso Simone Tonelli, e la voce del piccolo Francesco Pontali. Alle luci Sara Ferrari, agli effetti sonori, Andrea Carli. “Limone e caffè” in un anno e mezzo di repliche si è aggiudicato 7 premi nazionali: Miglior Regia al 17° concorso “Fabrizio Rafanelli” Pistoia 2024; Miglior caratterista all’11° Premio Nazionale Comune città di Mordano teatro brillante 2024; Miglior Spettacolo e Miglior Spettacolo Giuria Giovani, Miglior regia, alla 17° ‘Giorgio Totola’; Premio Miglior regia, Simone Tonelli e Miglior Attore a Marco Balma al 5° Festival Nena Taffarello, Teatro Sipario Strappato di Arenzano. (Info 0187 6807214 - 3358254436)